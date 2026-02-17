Serietà amministrativa e radicamento territoriale: a Ventimiglia nasce il Comitato Costituente di Futuro Nazionale (Foto)

A Ventimiglia nasce il Comitato Costituente di Futuro Nazionale. È stato costituito ieri e sarà guidato dal team leader Gianluca Baxa.

Una nuova realtà che si propone di contribuire alla costruzione del progetto nazionale promosso dal movimento guidato dal Generale Vannacci. "Il comitato ventimigliese nasce con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione territoriale, valorizzare le competenze locali e offrire un punto di riferimento stabile per cittadini, professionisti e associazioni interessati a collaborare alla definizione delle linee programmatiche del movimento" - fa sapere Gianluca Baxa - "La costituzione del comitato rappresenta un passo importante per dare voce al Ponente ligure all’interno di un percorso politico che punta su serietà amministrativa e radicamento territoriale".

"Ventimiglia merita una rappresentanza che, di concerto con le forze del centro-destra, affronti con coraggio i temi della sicurezza, sviluppo, decoro urbano, tutela del confine e rilancio economico" - sottolinea Baxa - "Il Comitato Costituente di Futuro Nazionale di Ventimiglia invita cittadini e realtà associative a partecipare alle attività e a contribuire con idee e proposte al percorso costituente".