Sicurezza del fiume Roja: il Partito Democratico chiede di accelerare gli interventi

La messa in sicurezza della città dalle alluvioni e dalle esondazioni del fiume Roja torna al centro del dibattito politico. Il Partito Democratico e le forze di minoranza richiamano l’attenzione dell’Amministrazione Di Muro sulla necessità di accelerare gli interventi, per evitare nuovi danni ai cittadini.

Dall’inizio del mandato dell’attuale Amministrazione, quasi tre anni fa, le minoranze hanno presentato diverse mozioni in Consiglio Comunale sul tema della sicurezza idraulica. Nel luglio 2023, l’assemblea approvò all’unanimità una mozione sugli invasi per la raccolta delle acque piovane, ma ad oggi non è seguita alcuna attuazione concreta. Stessa sorte è toccata alla mozione più recente, dell’ottobre 2024, che prevedeva la messa in sicurezza del Roja attraverso fondi comunitari e il coinvolgimento di enti sovracomunali e tecnici del settore: anche questa, pur approvata all’unanimità, non ha visto sviluppi.

Negli ultimi giorni, le aree vicino alle rive del fiume hanno subito nuovamente allagamenti, colpendo garage e cantine dei residenti.

«È tempo di accelerare gli interventi sul tema — affermano i rappresentanti del Partito Democratico — per evitare ulteriori danni a carico dei cittadini, in particolare dei proprietari di garage e cantine nelle aree vicine alle rive del fiume, colpite anche in questi giorni.

Ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare sul tema, disponibilità che — ci teniamo a sottolinearlo — non è mai venuta meno."

Il messaggio delle minoranze è chiaro: la sicurezza del fiume Roja non può più attendere, e la protezione dei cittadini deve diventare una priorità concreta e immediata.