Sanremo punta sul turismo digitale e outdoor: approvato un piano da 100 mila euro

La Giunta Comunale di Sanremo ha approvato una nuova strategia per il rilancio e la promozione del turismo cittadino, investendo 100 mila euro in due importanti iniziative previste per il 2025, che che si dividerà su due direttrici principali: una campagna europea di web advertising da 80 mila euro e il sostegno all’attività promozionale del Consorzio Forestale Monte Bignone per 20 mila euro. La delibera arriva in seguito all'approvazione di un protocollo d'intesa discusso dal Tavolo del turismo, ritenuto idoneo dall'amministrazione durante la seduta odierna.

La prima azione prevede il lancio di una campagna digitale multicanale della durata di circa un mese, a partire dalla terza settimana di maggio 2025. L’iniziativa sarà rivolta a dodici Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. Saranno utilizzati video promozionali e banner display su siti web selezionati per autorevolezza e affinità con il pubblico turistico e culturale, con l’obiettivo di rafforzare l’immagine di Sanremo come destinazione attrattiva nel panorama europeo.

La seconda misura riguarda il sostegno al Consorzio Forestale Monte Bignone, ente riconosciuto per la cura e la promozione dell’entroterra sanremese. I fondi saranno destinati all’aggiornamento del sito sanremooutdoor.it (con traduzioni in inglese e francese), al potenziamento della presenza sui motori di ricerca e social media, all’integrazione dei dati ufficiali sui fornitori di servizi turistici outdoor, alla ristampa del materiale promozionale e all’implementazione di nuove funzionalità online per facilitare le richieste di informazioni.

L’investimento sarà anticipato attraverso fondi interni del bilancio comunale e poi reintegrato, andando quindi a proseguire l’impegno dell’amministrazione a consolidare la posizione di Sanremo nel panorama turistico europeo.