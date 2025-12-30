Ventimiglia, Gabriele Amarella riconfermato consigliere provinciale: "Continuiamo un percorso iniziato quattro anni fa"

Riconfermato consigliere provinciale Gabriele Amarella. Il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia si è, infatti, insediato questa mattina nel corso del primo consiglio provinciale di Imperia dopo le elezioni dello scorso 18 dicembre, che hanno sancito la rielezione di Claudio Scajola alla presidenza della Provincia e il rinnovo dell’assemblea consiliare.

Amarella, che era stato consigliere provinciale nel precedente mandato, con la riconferma potrà, dunque, portare avanti il percorso iniziato in Provincia. "Oggi continuiamo un percorso iniziato quattro anni fa, che ha permesso alla nostra Provincia di crescere grazie a scelte condivise e al lavoro costante sul territorio" - dice il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia e riconfermato consigliere provinciale Gabriele Amarella alla conclusione della prima seduta - "La riconferma del presidente Claudio Scajola rappresenta la volontà di dare continuità a un’esperienza di governo riconosciuta dagli amministratori locali".