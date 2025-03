Torino al posto di Sanremo per il Festival? Anche i social del Piemonte si scatenano: “Un pezzo di storia che non si può strappare”

Il dibattito sull’ipotesi di trasferire il Festival di Sanremo a Torino ha infiammato il web. Dopo le parole del sindaco torinese Stefano Lorusso, che ha dichiarato di aver già individuato nel Teatro Regio l’area ideale per ospitare la kermesse, e la ferma opposizione del primo cittadino di Sanremo, Alessandro Mager, che ha definito "impensabile" un suo spostamento, i social sono diventati il vero palcoscenico di questa discussione. Tra articoli, servizi giornalistici e commenti, l’idea ha scatenato reazioni contrastanti tra torinesi, sanremesi e appassionati di tutta Italia.

Torino divisa tra entusiasmo e rispetto per la tradizione. Dal capoluogo piemontese arrivano pareri discordanti. Se da un lato c’è chi vede nel Festival un'opportunità per rafforzare l’internazionalizzazione della città, già protagonista di eventi di rilievo come l’Eurovision Song Contest e le ATP Finals (giusto per fare due esempi, ndr), dall’altro la maggioranza sembra restia all’idea di stravolgere una delle tradizioni più radicate del Paese.

"Il Festival è di Sanremo, non si può sconvolgere tutta la storia così... Non ho parole", scrive un utente, a cui si aggiunge un altro commento: "Si chiama 'Festival della canzone italiana', ma per tutti sarà sempre il 'Festival di Sanremo' e lì deve rimanere!". Un’altra voce si unisce al coro: "Perché cambiare un evento così tradizionale? Sanremo è la tradizione, non tocchiamolo per favore". E ancora: "Quando il Festival non si farà più a Sanremo, non sarà più il Festival, ma una trasmissione come un'altra... e sarà finita un'altra parte della nostra bellissima Italia."

Anche chi è torinese non sembra troppo convinto dell’idea: "Sanremo è Sanremo, anche se Torino è la mia città e ne gioverebbe, sarebbe una forzatura inutile", commenta un residente del capoluogo piemontese. Un altro aggiunge: "Il Festival è solo il 'Festival di Sanremo', il resto sarebbero solo miseri ripieghi! Pazzesco, anche una tradizione come questa si riesce a rovinare in Italia".

Chi tifa per Torino teme Milano. Ovviamente, c’è anche chi spera in un cambio di sede. L’idea di ospitare il Festival rappresenterebbe un’opportunità per Torino, ma alcuni utenti temono che si tratti solo di un passaggio intermedio prima di un ulteriore spostamento a Milano. "Festival di Torino e della Canzone Italiana... finché non ce lo ruba Milano!", si legge in un commento. Un altro utente ironizza: "Finché non arriverà Milano a intromettersi…".

La reazione della Liguria: compatta contro lo spostamento. Se in Piemonte l’idea divide, in Liguria la reazione è unanime: il Festival di Sanremo non si tocca. Oltre alla netta opposizione del sindaco Mager, anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e diversi consiglieri regionali e comunali hanno espresso il loro dissenso. Dai sanremesi ai genovesi, passando per altre città liguri, il sentimento comune è chiaro: Sanremo e il Festival sono un tutt’uno, un legame storico e culturale che non può essere spezzato.

Il dibattito è solo all’inizio, ma i social sembrano già aver decretato il loro verdetto: il Festival appartiene a Sanremo e spostarlo sarebbe uno strappo alla tradizione difficile da accettare.