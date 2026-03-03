Bordighera, scatta il divieto di sosta e chiude al transito via Generale Biamonti

E' prevista, venerdì 6 marzo dalle 8.30 alle 15, la chiusura al transito veicolare di via Generale Biamonti a Bordighera, nel tratto compreso tra l’incrocio con via V. Emanuele e il numero civico 5, con l'istituzione del divieto di sosta.
Verrà, inoltre, istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Gen. Biamonti compreso tra il numero civico 5 e l’incrocio con via Pelloux, con accesso consentito ai soli residenti o agli aventi diritto. La velocità massima consentita sarà di 10 km/h.
Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale ritenuto opportuno adottare provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada, vista la necessità di un'area di posizionamento scarrabile per lo scarico macerie.