Sanremo: variante al parcheggio di piazza Eroi, il comitato civico chiede alcune modifiche e un nuovo incontro al Comune

Insieme al progetto di restyling del porto vecchio e all’ormai cronicamente bloccato palazzetto di Pian di Poma, il parcheggio di piazza Eroi è sicuramente l’argomento più discusso a Sanremo, sia per il ritardo con cui (si spera) verrà completato che per la variante che andrà a modificare la parte a raso della piazza, una volta completato l’intervento. Il neo costituito comitato civico della piazza, infatti, è nuovamente intervenuto dopo averla analizzata. I residenti non sono infatti convinti che il rendering presentato ieri dalle pagine del nostro giornale, un giorno sarà realtà. Sul lato strada si vedono una quindicina di alberi ad alto fusto, ma il comitato chiede quanti ce ne saranno realmente e di quale specie.

“Si parla poi di più spazio per il mercato ambulante – evidenziano dal comitato - e qui non ci siamo. Lo spazio per i banchi va ridotto per rendere una parte della piazza sempre disponibile ai residenti. I furgoni degli ambulanti non dovranno più, e per nessuna ragione occupare, la via carrabile (semplicemente per ragioni di ordine pubblico) né tantomeno la nuova piazza col rischio di rovinarne la pavimentazione”.

Con le panchine che potrebbero diventare ‘piccoli palchi’ per spettacoli ed eventi pubblici, i residenti si dichiarano preoccupati: “Innanzitutto sono state posizionate esattamente sotto le case dei residenti, quando eventualmente potevano essere sistemate sul lato strada. Inoltre su qualche spettacolo sporadico possiamo sicuramente sorvolare ma su esibizioni serali continue, specialmente nel periodo estivo, ci opponiamo fermamente. Anche qui ci si esponga su quanti e quali spettacoli si intendano fare. Sarebbe stato forse opportuno prevedere piante, verde e panchine per riposarsi. Questo spazio sarebbe potuto diventare quell’angolo della piazza permanentemente sgombero da manifestazioni e banchi del mercato ambulante”.

Altro motivo del contendere l’ampio spazio centrale in pietra: “Rischia di diventare un accumulatore di caldo che rilascerà calore la sera e sarà causa di umidità nell’aria. Il verde è necessario per creare ossigeno e refrigerio e qui torna il rammarico per la cancellazione della fontana (che piaceva davvero a tutti, incredibile)”. C’è anche la questione degli spazi adeguati per la gioventù: “E’ assolutamente necessario prevedere delle aree temporanee dove creare nella stagione estiva campetti (pallacanestro, pallavolo o anche skateboard) dove i ragazzi possano giocare”.

Il comitato punta il dito, infine, sul possibile problema dei dehors: “Quanto spazio verrà concesso ai ristoranti ed ai bar della zona? Rischiamo di avere una buona parte della piazza sempre occupata da tavoli e sedie dove nelle ore notturne dove i clienti si siederanno a bere birra e generare schiamazzi (oltre che rifiuti). Questo già succede tra i tavoli e le sedie situati attorno della fontana di Siro Carli. Vogliamo ampliare la zona delle scorribande? Nonostante l’importante elenco di osservazioni in realtà per trovare un punto di incontro ci vuole davvero poco a nostro avviso. Noi speriamo sinceramente che il Comune di Sanremo ci possa ascoltare ancora una volta, sarebbe un bel gesto”.