Torna “L’Intervista” su Sanremo News e La Voce di Imperia: ospite l’assessore regionale Luca Lombardi

Torna domani mattina su Sanremo News e La Voce di Imperia lo speciale “L’Intervista”, l’appuntamento di approfondimento condotto da Gianni Micaletto nel classico formato della web tv. Ospite della nuova puntata sarà Luca Lombardi, assessore al turismo della Regione Liguria, protagonista di un confronto dedicato alle strategie, alle prospettive e alle sfide del comparto turistico regionale.

Nel corso della trasmissione verrà dato ampio spazio ai temi legati al turismo della Liguria e in particolare del Ponente ligure, con un focus su promozione del territorio, stagionalità e sviluppo dell’offerta. “Un’occasione per raccontare il presente e il futuro di un settore fondamentale per l’economia locale”.

La puntata sarà visibile da domani mattina a partire dalle ore 7 sulle piattaforme online di Sanremo News e La Voce di Imperia e sui nostri canali social.