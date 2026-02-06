Ventimiglia, Scullino: "Raccolta differenziata al palo e città ancora sporca, serve un cambio di passo deciso" (Foto)

"Giovedì 28 gennaio il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità alcune modifiche al capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana. Tra queste, l ’inasprimento delle sanzioni per chi abbandona rifiuti, ingombranti o inerti accanto alle isole ecologiche. Un passo giusto e necessario ma non sufficiente" - afferma Scullino - " Il problema dell’abbandono dei rifiuti è noto da tempo. È evidente che serva un’applicazione molto più rigorosa delle norme con controlli costanti e una presenza più incisiva sul territorio da parte del DEC responsabile del servizio e dell’assessorato competente. Il monitoraggio deve essere esteso anche alle numerose frazioni e zone periferiche, troppo spesso dimenticate".

"Oggi stesso, percorrendo la Statale n.1 in direzione della frontiera di San Luigi, ho potuto constatare personalmente che molte isole ecologiche versano in condizioni inaccettabili. Serve più attenzione, più controllo e soprattutto più rispetto per la città e per i suoi cittadini" - sottolinea Scullino - "Abbiamo superato metà del mandato amministrativo ed è evidente che l’attenzione promessa non c’è stata. Ventimiglia continua ad essere sporca, trascurata e priva di un piano chiaro di gestione. La percentuale di raccolta differenziata è ferma al 47%, ben lontana dal 70% previsto dalla legge. Non è stato reintrodotto lo spazzamento manuale, essenziale soprattutto per il centro città".