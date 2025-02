Arma di Taggia, terminati i lavori alla Darsena. Il sindaco Mario Conio: "Si prevede un sold out"

Ad Arma di Taggia si chiude ufficialmente il capitolo dei lavori alla Darsena. Il sindaco Mario Conio ha annunciato il completamento degli interventi, ad eccezione del posizionamento del fanale rosso all’ingresso, previsto nei prossimi giorni. "Sono contento, si è avverato quello che avevamo previsto, nonostante le polemiche", ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando con soddisfazione i risultati raggiunti.

I lavori alla Darsena, avviati per restituire efficienza e sicurezza all’infrastruttura, sono stati interamente finanziati dal Comune, come ribadito dal sindaco: "Ci siamo finanziati i lavori e abbiamo rispettato il cronoprogramma". Un obiettivo non scontato, come sottolineato dal primo cittadino.

L’altro aspetto positivo riguarda la fase di assegnazione dei posti della Darsena, già avviata con grande successo. "Abbiamo aperto la fase di assegnazione e abbiamo ricevuto numerose domande", ha aggiunto Conio, evidenziando l’entusiasmo e l’interesse dei cittadini per questa importante struttura. "Si prevede un tutto esaurito", ha concluso il sindaco, sottolineando l’impatto positivo che la Darsena rinnovata avrà per la comunità locale e per il turismo.

Con la conclusione dei lavori e la prossima installazione del fanale rosso, la Darsena di Arma di Taggia si prepara a tornare al centro della vita marinara del territorio, offrendo spazi sicuri e funzionali per imbarcazioni e attività portuali.