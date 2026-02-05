Sanremo, al via i lavori di asfaltatura in corso Matuzia. I ringraziamenti di Damiano e Rodà (Foto)

Dopo mesi di richieste e ripetute segnalazioni da parte dei residenti, sono iniziati i lavori di riasfaltatura di corso Matuzia. Un intervento atteso da tempo, resosi necessario a causa delle condizioni critiche del manto stradale, che avevano sollevato preoccupazioni legate alla sicurezza e alla viabilità.

I consiglieri comunali Marco Damiano e Monica Rodà hanno espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori, ringraziando l’Amministrazione comunale per l’ascolto e l’attenzione dimostrata. Allo stesso tempo hanno sottolineato come l’intervento arrivi a seguito di problematiche segnalate da tempo, ribadendo l’importanza di una programmazione puntuale e costante della manutenzione stradale, che non può dipendere esclusivamente dai tempi di risposta alle emergenze.

La riasfaltatura di corso Matuzia si inserisce in un quadro più ampio di richieste avanzate dai cittadini per il miglioramento delle condizioni di numerose strade cittadine. L’Amministrazione comunale ha confermato il proprio impegno a proseguire con gli interventi programmati, compatibilmente con le risorse disponibili, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza stradale e una migliore qualità della viabilità su tutto il territorio comunale.