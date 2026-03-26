Ospedaletti, colpo di scena in Consiglio sul porto: ritirato il punto sulla revoca del progetto 2023

Seduta tutt’altro che lineare quella del Consiglio comunale di Ospedaletti, convocato per il 26 marzo alle ore 19 con un ordine del giorno interamente incentrato sul futuro del porto turistico di Baia Verde. Durante i lavori è emerso un elemento inatteso che ha portato al ritiro di uno dei punti principali in discussione.

Il nodo del secondo punto. All’ordine del giorno figurava, tra gli altri, la revoca della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16 febbraio 2023, con cui era stata approvata la fattibilità e l’interesse pubblico del precedente progetto per il porto.

Un passaggio che sembrava centrale nel percorso amministrativo, ma che in aula ha sollevato subito perplessità. Secondo quanto evidenziato durante il dibattito, quella stessa delibera sarebbe già stata oggetto di revoca in passato.

A chiarire la situazione è stata la consigliera Valentina Lugarà, che ha sottolineato come il provvedimento fosse già stato superato nel luglio del 2023, in seguito all’avvio del procedimento legato alla mancata fidejussione.

Il ritiro del punto. Alla luce di quanto emerso, il secondo punto all’ordine del giorno è stato ritirato. Una decisione che ha evitato un voto su un atto ritenuto, di fatto, già privo di efficacia.

Nonostante il ritiro, il Consiglio ha comunque proseguito con l’esame del terzo punto, relativo alla nuova proposta progettuale per il porto turistico, presentata dalla società Marina di Talao S.p.A.