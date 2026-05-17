Sito web comunale da 100mila euro di fondi PNRR, Ventimiglia Futura: "Soldi pubblici per fare propaganda elettorale"

Dopo le polemiche sollevate dai consiglieri del Partito Democratico, anche l'associazione Ventimiglia Futura prende posizione sull'affidamento da circa 100mila euro di fondi PNRR per la gestione del sito istituzionale del Comune. E lo fa senza mezzi termini, mettendo in discussione non solo la singola scelta, ma quella che definisce una tendenza strutturale dell'amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro.

Il ragionamento dell'associazione parte da un presupposto: se le cifre e le finalità riportate dai quotidiani e denunciate dall'opposizione corrispondono al vero, allora destinare risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a un progetto che sembra orientato prevalentemente a video, immagini e contenuti dedicati al sindaco e agli assessori — anziché a strumenti concreti per i cittadini — stride con lo spirito con cui quei fondi sono stati concepiti e assegnati. I fondi PNRR, ricorda Ventimiglia Futura, nascono per modernizzare il Paese, migliorare i servizi pubblici, sostenere infrastrutture e innovazione: non per alimentare la comunicazione istituzionale di un'amministrazione.

Il fatto che perplessità analoghe siano emerse, a quanto risulta, anche da alcuni esponenti della stessa maggioranza, rafforza secondo l'associazione l'opportunità di fare chiarezza. E in questo contesto, la domanda che Ventimiglia Futura pone apertamente è una: l'amministrazione Di Muro non sta forse costruendo, fin dall'inizio del mandato, una strategia comunicativa già proiettata verso la campagna elettorale del 2028?

Per l'associazione, la risposta alla domanda su cosa sia la vera digitalizzazione di un Comune è chiara: servizi online efficienti, pratiche più rapide, accessibilità reale, trasparenza e minori disagi per cittadini e imprese. Tutto il resto, scrive Ventimiglia Futura, "rischia di essere percepito più come propaganda istituzionale che come investimento per il bene comune."

La critica si allarga poi a quello che l'associazione definisce un tratto ricorrente di questa amministrazione: la tendenza a esporsi alle critiche attraverso scelte che entrano in conflitto con le reali necessità della città. Invece di concentrare risorse ed energie su decoro urbano, servizi essenziali, manutenzione, viabilità e sostegno concreto a famiglie e attività economiche, l'impressione che si genera — sostiene Ventimiglia Futura — è quella di un'amministrazione più attenta all'immagine che alla soluzione dei problemi quotidiani.

È proprio questo scarto tra percezione e realtà, conclude l'associazione, ad alimentare malcontento e polemiche: la sensazione diffusa che alcune decisioni vengano assunte più per costruire consenso e visibilità che per rispondere alle esigenze concrete della collettività. Una sensazione destinata ad acuirsi quando in gioco ci sono risorse pubbliche rilevanti come quelle del PNRR, che i cittadini si aspettano vengano impiegate con rigore, trasparenza e nell'interesse generale.