Speciale weekend con un mare di eventi nell'imperiese: un’immersione totale tra cultura, natura e spettacolo

La provincia di Imperia si veste di mille colori per offrire un'esperienza a 360 gradi, capace di soddisfare la sete di conoscenza, il desiderio di avventura e la voglia di svago. Questo sabato 17 e domenica 18 maggio, lasciatevi guidare dalla nostra bussola di eventi e scoprite le manifestazioni più vivaci del nostro territorio.

La giornata di sabato si apre un connubio tra natura e sapori, infatti Imperia vi aspetta con 'Merenda nell’Oliveta'. Un'esperienza sensoriale unica che condurrà i partecipanti attraverso gli uliveti dell'entroterra, tra spiegazioni sui luoghi più caratteristici e una sosta golosa dedicata alla celebrazione dell'olio extravergine d'oliva, vero oro della terra ligure. L’appuntamento è per le ore 9.30 al Circolo Manuel Belgrano per percorrere, ad anello, un tragitto di circa sei chilometri e ritornare al punto di partenza dove verrà offerta una degustazione dell'olio extravergine di oliva e prodotti tipici della cultura e della tradizione del territorio.

La storia e la cultura vi attendono nel capoluogo con 'Imperia. Ricorda, vive, immagina'. Questa prima mostra multimediale è un vero e proprio tuffo nel passato, un percorso interattivo che vi farà scoprire l'evoluzione della città attraverso immagini, suoni e testimonianze. E per un'immersione ancora più intima nel cuore di una delle sue anime, non perdetevi 'Giraparasio' a Porto Maurizio, una passeggiata guidata alla scoperta delle meraviglie del suo centro storico, un labirinto di caruggi e piazzette che custodiscono secoli di storia e fascino.

Se la vostra anima ha bisogno di armonia e benessere, Sanremo vi offre un'oasi di pace con il seminario Yoga Stagionale a Forte Santa Tecla. In un luogo intriso di storia e bellezza, si potrà vivere un’esperienza unica: un seminario immersivo di yoga per poter rigenerare corpo e mente, guidati da esperti, per poi deliziare il palato con una una degustazione macrobiotica creativa con un menù pensato per sostenere la vitalità attraverso il cibo consapevole.

La sera, Sanremo si trasforma in un palcoscenico. Al Club Tenco, la musica d'autore sarà protagonista con il cantautore savonese Roberto Grossi che presenterà il suo nuovo album, accompagnato da ospiti speciali per una serata di emozioni in note. Il Teatro del Casinò, invece, si farà tempio della danza con 'Danzare per la vita', uno spettacolo che unisce talenti provenienti da tutta Italia in diverse forme espressive, il tutto per una nobile causa a sostegno della ricerca sul neuroblastoma, un'occasione per godere della bellezza dell'arte e fare del bene. E per chi ama la notte e il divertimento, l'inaugurazione ufficiale della stagione estiva del Bay Club promette una festa indimenticabile in occasione dei dieci anni di attività. Una storia fatta di notti magiche, musica, sorrisi e l’atmosfera unica di un locale che, anno dopo anno, ha saputo conquistare un posto speciale nel cuore di residenti e turisti. Start a mezzanotte.

La cultura si diffonde in tutta la provincia. A Ventimiglia, la 'Notte Europea dei Musei' aprirà le porte del Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi' dalle 21.00 alle 23.00 per un'opportunità unica per scoprire il patrimonio locale sotto una luce diversa con una visita guidata alle ore 21.30 dal titolo ‘Marco Emilio Basso: la vita di un antico ventimigliese d'eccezione’.

Alla Piccola di Ospedaletti (ore 21) il teatro si fa narrazione intensa con 'Il processo a Giovanna d'Arco', un recital teatrale suggestivo con musiche evocative in cui il pubblico può rivivere le ultime drammatiche ore della ‘Pulzella d’Orléans’, la giovane guerriera condannata nel 1431 da un tribunale ecclesiastico corrotto. Lo spettacolo è basato sugli atti processuali originali, in cui sono registrate le domande dell’Inquisitore e le spiazzanti risposte della Santa eroina (ingresso libero e gratuito).

Le tradizioni rivivono questa sera a Bordighera con l'ultimo appuntamento dei festeggiamenti patronali di Sant’Ampelio, un mix di sapori autentici e musica coinvolgente sulla Spianata del Capo. L'entroterra invece si accende ad Andagna, frazione di Molini di Triora, con il 'Cantamaggio', una sagra che celebra l'arrivo dell'estate con specialità gastronomiche a base di birra e musica popolare per una serata all'insegna dell'allegria. Protagonista della serata sarà il Birramenu, un menu speciale a base di birra, con piatti pensati per valorizzare i sapori locali in modo originale e gustoso.

Gli amanti del teatro più intimo potranno apprezzare 'Storie di uomini e di vini' in scena questa sera al teatro Salvini di Pieve di Teco, uno spettacolo con Pino Petruzzelli che unisce narrazione e degustazione di vini pregiati.

Lo spettacolo è la straordinaria storia di Dionigi, il vignaiolo che ha saputo dare concretezza al sogno e, attraverso le sue continue lotte, arrivare a creare un’eccellenza da una terra dura. Un sogno in cui passato e presente, tradizione e modernità si fondono producendo un vino da premiare capace di racchiudere in sé memoria di piccola e grande Storia.

E per un tuffo nel passato, Villa Faraldi aprirà le porte del suo antico mulino in occasione delle 'Giornate Europee dei Mulini', un'occasione rara per scoprire l'ingegno e la storia di queste antiche macchine.

Lo sport sarà protagonista ad Arma di Taggia per il torneo di Volley B1 maschile che anticipa l'avvio del campionato italiano assoluto di giugno con un parterre di giocatori da tutta Italia di prima fascia nazionale. Con i due campi regolamentari allestiti nella spiaggia libera attrezzata davanti alla centralissima Piazza Tiziano Chierotti oggi e domani andranno in scena gare dal sapore delle serie nazionali assolute. Tra i partecipanti svettano i milanesi Camozzi-Geromin seguiti dal coach Gianluca Chiappini, il duo reduce dal World Tour delle Filippine, gli albissolesi Travi-Siccardi in grandissima forma, il pescarese Ceccoli in coppia con il milanese Carucci e tantissimi altri. Alle premiazioni parteciperà il campionissimo del volley nazionale medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra Simone Parodi, che premierà l'Mvp (miglior giocatore) della competizione.

Sempre a Taggia l'arte floreale incanterà i visitatori con 'Fiori D’Amare', una mostra a cielo aperto che vedrà le infioratrici di Taggia creare un'opera di rara bellezza. Oggi, dalle ore 9.00 alle 19.00, le attività commerciali di via Queirolo prenderanno parte all’iniziativa, accompagnate da stand di hobbisti, artigiani e produttori locali.

Il teatro d'autore risuonerà al teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare con 'I Mezzalira', una commedia agrodolce che farà riflettere con un sorriso.

Al centro del racconto c’è la famiglia Mezzalira che scivola in una spirale di infausti accadimenti che la inducono, inevitabilmente, a scendere a patti col mondo esterno. Il racconto è affidato a Petrusino, che rivivendo i suoi ricordi, in una narrazione in cui tragedia e commedia si confondono continuamente, è costretto a fare i conti con i fantasmi del passato per poter scendere a patti con il presente, scoprendo di non essere stato il solo a custodire un segreto.



Questo weekend torna a Cervo l’atteso appuntamento con ‘NuovaMente’, il festival dedicato all’ecosostenibilità del territorio e al benessere psicofisico. L’evento si conferma anche quest’anno un prezioso contenitore di esperienze, incontri, laboratori e attività a contatto con la natura, rivolti a tutte le età. Tra le strade e i panorami del borgo di Cervo si alterneranno momenti di riflessione e partecipazione attiva con un ricco programma che intreccia tradizione, consapevolezza, gioco e movimento (il programma)

La domenica vi invita a concludere il fine settimana all'insegna della solidarietà e della scoperta. A Imperia, potete unirvi alla 'Camminata 9000 Passi Contro il Diabete', un evento che unisce il piacere del movimento alla sensibilizzazione su un tema importante, un'occasione per fare del bene prendendosi cura della propria salute. L’iscrizione si potrà fare direttamente sulla banchina Aicardi (sotto le gru del porto di Oneglia) dalle ore 9.00 con partenza alle ore 10.00, verranno allestite alcune postazioni per procedere all’iscrizione con contributo minimo di 5 euro e la consegna del pettorale.

Per le famiglie, Ventimiglia offre un'occasione di svago all'aria aperta con 'BimbimBici', una pedalata gioiosa lungo la costa fino a Bordighera, un modo divertente per trascorrere del tempo insieme e godere della bellezza del nostro litorale. Il ritrovo è previsto alle ore 14.30 presso l'area ex Campasso di Ventimiglia. Al termine della pedalata, sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti mentre l'intrattenimento verrà curato dai giovani talenti della band Abau. Inoltre, grazie alla collaborazione con l'area giochi Twenty Land, verrà offerto un giro gratuito sulle giostre e la possibilità di divertirsi al minigolf ad un prezzo scontato.

A Sanremo, Villa Luca ospiterà un incontro letterario con la presentazione del libro 'Uccidiamo Laura' di Sandra Tavarez, mentre il Teatro dell’Opera del Casinò si farà palcoscenico per il concerto di beneficenza dal titolo 'La Musica che dona', un'occasione per ascoltare melodie emozionanti e sostenere una causa nobile con il duo flauto e pianoforte (Pulinetti e Repola), i pianisti (Odobashi e Bianchi) e la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’. L’ingresso è a offerta libera a favore della Lilt.

Nel pomeriggio, ci si può far avvolgere dalle armonie del duo pianistico Cazzin-Genova alla Federazione Operaia Sanremese. In questa occasione il pubblico potrà ascoltare un ricco programma cameristico offerto da due pianiste con lunga esperienza e valida preparazione.

Nella Sala Consiliare di Diano Marina, la Banda Musicale Città di Diano Marina sarà protagonista di un concerto di Solidarietà a favore della Banda stessa organizzato dall'Associazione ‘Le Muse’ APS con la partecipazione de ‘I Flautonauti’ diretti dal M° Marco Moro e della violinista Irene Geranio.

Insomma, il fine settimana del 17 e 18 maggio nella provincia di Imperia è un vero e proprio scrigno di opportunità. Non vi resta che scegliere gli eventi che più vi incuriosiscono e preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile, all'insegna della scoperta, del divertimento e della bellezza del nostro territorio.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

