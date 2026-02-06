Sold out per “Capitol’ho” di Ale e Franz al Teatro Comunale di Ventimiglia

Grande successo per la rassegna teatrale Sipario d’Autore, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia, che continua a registrare un’eccezionale risposta di pubblico. Lo spettacolo Capitol’ho, il nuovo e attesissimo lavoro di Ale e Franz, in programma domenica 22 febbraio alle ore 18.00 al Teatro Comunale di Ventimiglia, ha fatto segnare il tutto esaurito con largo anticipo, più di due settimane dalla data.

Il risultato conferma il grande interesse del pubblico verso una proposta culturale di livello, capace di coniugare qualità artistica, intrattenimento intelligente e vicinanza al territorio. Sipario d’Autore – giunta al suo quarto e penultimo appuntamento – si dimostra così una rassegna in grado di attrarre spettatori di età e gusti diversi, offrendo un calendario di spettacoli pensato per un pubblico ampio e curioso.

Con Capitol’ho, il loro nuovo spettacolo, Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale e Franz, il duo comico italiano per eccellenza, tornano a teatro ripercorrendo quel cammino che negli ultimi 31 anni ha permesso loro di raccontare e raccontarsi, condividendo con il pubblico la propria comicità; due comici affermati che godono da tempo della ribalta televisiva e si fanno interpreti di una ironia intelligente e stralunata, basata sull'improvvisazione e sull'interazione con gli spettatori.

Una sorta di nuovo inizio quindi, un passo “altro” in avanti, sempre con la stessa voglia di ripartire, di divertire e divertirsi, di rimettersi in gioco e di portare in scena nuovi scontri / incontri, con cui ridere, innanzitutto di sé stessi, come davanti ad uno specchio, e poi di tutto quello che vediamo intorno a noi. Un nuovo “capitol’ho” della loro storia.

Anche Sipario d’autore guarda avanti e continuerà martedì 3 marzo alle ore 21.00 con gli Oblivion, che tornano nel ponente ligure con Tuttorial, uno show esplosivo e travolgente, gran finale di una rassegna teatrale che si riconferma punto di riferimento della stagione culturale ventimigliese.

I biglietti sono disponibili presso il Teatro Comunale (martedì, giovedì e venerdì, dalle 09.00 alle 13.00) e online su Liveticket (www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia). Il giorno dello spettacolo, i biglietti saranno acquistabili anche presso il botteghino del teatro, un’ora prima dell’inizio.