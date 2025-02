Sanremo: il Sindaco al Cassini "Il comune è titolare del marchio e non concederemo mai di organizzarlo fuori"

“Uno degli obiettivi che la scuola secondaria di deve porre è quella di preparare i ragazzi per il futuro. L’occasione del Festival era importante e il Liceo Cassini l’ha colta alla grande perché la nostra kermesse canora non è solo musica”.

Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, intervenuto questa mattina alla presentazione della ‘Cassini Festival Week’ l’appuntamento ormai classico del liceo matuziano, in particolare per la sezione musicale. Lo scorso anno, lo ricordiamo, furono moltissimi gli appuntamenti dedicati dagli studenti al Festival della canzone, con servizi ed interviste ma anche approfondimenti nella loro sezione distaccata di Villa Magnolie.

Il primo cittadino matuziano, anche in funzione del ricorso presentato da viale Mazzini al Consiglio di Stato, contro la sentenza del Tar Liguria che ha accettato quello dell’Afi sull’affidamento del Festival dal Comune alla Rai è stato categorico: “Il comune è titolare di un marchio: Festival della canzone italiana. È nostro. Per essere organizzato fuori Sanremo ci vuole il nostro consenso, che ovviamente non daremo mai”.

Mager ha anche sottolineato l’idea di registrarlo nel 2000 da parte dell’allora Amministrazione guidata da Giovenale Bottini: “E’ stata una scelta assolutamente brillante. È ovvio che in tutti questi anni, dal 1995, il Festival è organizzato dalla Rai e con l’ente di Stato ci siamo sempre trovati bene. Noi siamo titolari del marchio Festival della canzone italiana e chi vuole organizzarlo deve passare dal Comune di Sanremo”.

“Il tema è sicuramente attuale – ha terminato Mager – e noi dobbiamo organizzarci per far sì che le prossime edizioni si svolgano regolarmente e con il miglior operatore economico possibile: ieri abbiamo avuto una riunione di quattro ore, per farvi capire l’importanza dell’argomento”.