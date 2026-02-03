Treni extra per il Festival di Sanremo 2026

Per garantire un miglior servizio di trasporto durante il weekend conclusivo del Festival di Sanremo 2026, la Regione Liguria ha disposto l’attivazione di due treni aggiuntivi dalla città dei fiori verso Genova, in partenza nel pomeriggio di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo.

L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola, a margine dell’inaugurazione dei nuovi tapis roulant della stazione ferroviaria di Sanremo.

«Ci aspettiamo un grandissimo afflusso di persone a Sanremo e nelle cittadine limitrofe nel weekend conclusivo del Festival – ha spiegato l’assessore Scajola – Per questa ragione, come Regione Liguria, abbiamo voluto richiedere due treni aggiuntivi che consentano a tanti cittadini e turisti di avere una soluzione in più per il proprio rientro a casa. Un’iniziativa certamente da sottolineare che condivideremo con Trenitalia. Riutilizzeremo e abbiamo già utilizzato la stessa metodologia in occasione di altri eventi di rilievo sul territorio ligure».

L’iniziativa conferma l’attenzione della Regione Liguria nel garantire mobilità e sicurezza dei cittadini, offrendo strumenti concreti per gestire al meglio i flussi di visitatori durante eventi di grande richiamo come il Festival di Sanremo.