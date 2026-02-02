Aurigo, oltre mezzo milione di euro per la riqualificazione del borgo

Aurigo celebra oggi un importante passo avanti nella riqualificazione del suo borgo storico. Sono stati inaugurati gli interventi sull’acquedotto comunale, il rifacimento dei sottoservizi e la pavimentazione nelle vie della Chiesa, del Centro e in Piazza Umberto. Le opere, finanziate con oltre mezzo milione di euro, mirano a migliorare la qualità della vita dei residenti e a rafforzare l’attrattività del paese.

L’Assessore regionale Alessandro Piana ha sottolineato l’importanza degli interventi: “Oggi inauguriamo opere fondamentali per la comunità di Aurigo. Grazie al sindaco e all’amministrazione che hanno saputo ottenere oltre 390 mila euro di fondi PSR per il rifacimento degli acquedotti nel centro storico, in via della Chiesa e via del Centro, comprendendo anche i relativi sottoservizi. Questi lavori migliorano la vita quotidiana dei cittadini e rendono il borgo più accogliente e attrattivo. A questi si aggiungono i 150 mila euro del FoSMIT 2024, destinati alla realizzazione di un invaso a fini irrigui e antincendio: un’opera fondamentale per l’agricoltura e per la tutela del territorio”.

Il Sindaco di Aurigo, Angelo Arrigo, ha espresso soddisfazione per il completamento dei lavori e per il supporto regionale: “Ringrazio l’Assessore Piana per la sua presenza e per l’attenzione costante verso il nostro territorio. Ha sempre dimostrato vicinanza ai progetti di Aurigo e alle esigenze dell’entroterra. Questi interventi rappresentano un passo concreto per migliorare i servizi ai cittadini e rendere il borgo sempre più vivibile e attrattivo”.

Con questi lavori, Aurigo rafforza non solo la funzionalità dei servizi essenziali, ma anche la sicurezza, la vivibilità e l’appeal turistico e agricolo, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel valorizzare il patrimonio del territorio.