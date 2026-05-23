Avvio del secondo lotto per la Casa del Pastore: Scajola e Ferrari inaugurano i nuovi lavori a Montegrosso Pian Latte

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme al sindaco di Montegrosso Pian Latte Marco Ferrari e agli amministratori dei territori limitrofi, ha dato oggi avvio al secondo lotto dei lavori di restauro e risanamento conservativo del museo “Casa del Pastore”, intervento strategico per la valorizzazione culturale e turistica del borgo.

Il nuovo lotto riguarda la ristrutturazione degli spazi interni, dopo il completamento del primo lotto dedicato alla rigenerazione della parte esterna dell’edificio. L’intervento ha un valore complessivo di 207mila euro euro, di cui quasi 200mila finanziati da Regione Liguria.



Dal 2021 a oggi, nella sola valle Arroscia, sono 15 gli interventi di rigenerazione urbana avviati con uno stanziamento regionale di 3 milioni di euro.



“Con questo secondo lotto prosegue un intervento di grande valore per Montegrosso Pian Latte e per tutto l’entroterra imperiese - dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Rigenerare un edificio simbolico come la Casa del Pastore significa preservare la memoria storica delle nostre comunità e allo stesso tempo creare nuove opportunità di sviluppo culturale e turistico. Regione Liguria continua a investire con convinzione nei piccoli borghi, sostenendo progetti che recuperano spazi identitari e li restituiscono ai cittadini e ai visitatori in una veste moderna e funzionale. Dal 2021 ad oggi, nella sola valle Arroscia abbiamo investito 3 milioni di euro in 15 diversi interventi sparsi per i Comuni che la compongono. Dai poli culturali, alle piazze, passando per i centri storici e per diversi edifici abbandonati oggi recuperati e rimessi a disposizione della comunità. Stiamo lasciando un segno tangibile del nostro operato lavorato in sinergia, costante, con gli amministratori locali”.



Nel dettaglio, i lavori interni prevedono il restauro e la sostituzione dei serramenti, con il recupero di portoni e finestre esistenti e l’integrazione delle parti ammalorate, oltre alla realizzazione di nuovi serramenti in legno lamellare di castagno. Saranno inoltre realizzati nuovi solai in legno di castagno ai piani primo e secondo, con posa di pavimentazione in lastre di ardesia, insieme al completo rifacimento dell’impianto elettrico, dell’illuminazione e del sistema di riscaldamento.



“Oggi non stiamo solo restaurando un edificio: stiamo ridando vita alla nostra storia e alla nostra identità - dichiara il sindaco di Montegrosso Pian Latte Marco Ferrari -. La Casa del Pastore diventerà un museo vivo, accessibile a tutti, che racconta chi siamo e da dove veniamo. Con questo progetto valorizziamo le nostre radici, sosteniamo il turismo e creiamo nuove opportunità per il territorio. Trasformeremo uno spazio abbandonato in un luogo di incontro, cultura e innovazione, anche con strumenti multimediali e interattivi per far conoscere e apprezzare alle nuove generazioni ciò che eravamo in modo moderno e attrattivo. Questo è il nostro modo di amministrare, investire nel passato per costruire il futuro della comunità”.



A seguire l’assessore Scajola ha preso parte all’inaugurazione del restaurato monumento ai caduti nello stesso Comune di Montegrosso Pian Latte.