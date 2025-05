Ventimiglia: rete di 'passeur' tra Italia e Francia sgominata dalla Polizia della città di confine e di Nizza (Foto e Video)

Una rete ben organizzata di stranieri dediti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso la frontiera italo-francese di Ventimiglia-Nizza è stata sgominata grazie ad una attività di indagine della Polizia della città di confine insieme a quella del capoluogo della Costa Azzurra.

Sono 18 le persone indagate, 13 sottoposte a misure cautelari in Italia ed in Francia, 5 arrestate in flagranza di reato. L'operazione sarà presentata negli uffici della Polizia di Frontiera, alla presenza dei Procuratori della Repubblica di Imperia e di Nizza nel corso della quale verranno illustrati il modus operandi dell’organizzazione criminale e gli esiti dell’operazione.