Sanremo: "... Devi morire" in Consiglio comunale, scatta la denuncia di Fratelli d'Italia per risalire al colpevole

Scatta la denuncia per la frase “… devi morire” pronunciata il 27 febbraio scorso in Consiglio comunale a Sanremo, durante l’ingresso di Elisa Balestra e le dimissioni di Luca Lombardi, approdato in Regione.

Nel video, pubblicato a suo tempo dal nostro giornale, durante il discorso del capogruppo Antonino Consiglio, si sente chiaramente la frase e, dopo una serie di ricerche andate a vuoto per risalire al colpevole, Fratelli d’Italia fa partire una querela. “E’ una sconfitta della politica intesa come strumento di sintesi e di leale confronto – dice Consiglio – ma anche del consiglio comunale di Sanremo e, in questo caso, della maggioranza in quanto, dopo quasi tre mesi, nonostante le indagini interne, non si è arrivati a capire perché e chi abbia pronunciato la famosa frase".

“Una ferita dell’assise matuziana – prosegue Consiglio - dove in passato si sono vissute molte occasioni di rapporti tesi, di parole anche pesanti a cui però sono sempre seguite scuse e spiegazioni. Lasciare che venga sporta querela al fine di comprendere chi e perché abbia pronunciato la frase in questione, al pari di chi la abbia udita, rimarrà una piaga nella storia del consiglio comunale della città dei fiori. Impiegare tempo e forze della Giustizia per individuare il responsabile dell’evento senza che lo stesso abbia avuto il coraggio di assumersi le proprie responsabilità la dice lunga sul rispetto delle istituzioni da parte di chi ha liberamente detto la citata frase in un consesso pubblico nel quale si dovrebbe dare l’esempio ai cittadini e non il contrario”.

Consiglio e Lombardi hanno denunciato l’evento non solo per l’evidente nocumento agli stessi procurato, ma anche per far rispettare i luoghi in cui ciò è avvenuto, luoghi sacri per la democrazia e per chi si impegna per il miglioramento della vita dei concittadini. È stato nominato difensore di Consiglio e Lombardi l'avv. Fabrizio Cravero, lieto di accettare l’incarico e rappresentarne i diritti al fine della ricerca del responsabile.