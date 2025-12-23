Sanremo, esposto dei residenti del centro storico: “Degrado, occupazioni abusive e rischio sicurezza” (Foto)

Un gruppo di cittadini residenti nel centro storico di Sanremo ha presentato un esposto alla Prefettura di Imperia, inviato per conoscenza anche al Comune di Sanremo, al Presidente del Consiglio comunale, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e alla Questura, per denunciare una situazione di degrado e potenziale pericolo in vicolo Balilla, in particolare in due locali di proprietà comunale.

Secondo quanto riportato dai residenti, già da settembre sarebbero stati rilevati insediamenti non autorizzati all’interno di un locale situato al civico 29, di proprietà del Comune e amministrato da ARTE Imperia. Nonostante l’installazione di un cancello, questo sarebbe stato lasciato aperto, consentendo di fatto il proseguimento dell’occupazione. Un secondo locale, situato di fronte e privo di numero civico, sarebbe anch’esso utilizzato stabilmente nelle ore serali e notturne. I cittadini segnalano inoltre che l’assenza di servizi igienici e utenze avrebbe determinato un utilizzo improprio delle aree circostanti, inclusa la fontana di piazza Capitolo, con ripercussioni sul decoro urbano e sull’igiene pubblica. Vengono denunciati anche schiamazzi notturni e atteggiamenti aggressivi da parte degli occupanti.

Il quadro si sarebbe aggravato nella notte del 19 dicembre, quando in uno dei locali sarebbe divampato un incendio, secondo i residenti probabilmente legato a contrasti interni tra gruppi. L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco avrebbe evitato conseguenze peggiori. Nella stessa occasione, un tecnico Italgas avrebbe poi riscontrato una perdita di gas, con conseguente sospensione dell’erogazione del servizio per alcune abitazioni. Nonostante l’episodio, i residenti riferiscono che l’attività notturna nel locale di vicolo Balilla 29 sarebbe proseguita nei giorni successivi. In una successiva richiesta di intervento del 20 dicembre, secondo quanto riportato nell’esposto, le forze dell’ordine intervenute avrebbero constatato la presenza di persone all’interno dei locali ma dichiarato di non poter procedere.

Nell’esposto, i cittadini chiedono alle autorità competenti di disporre accertamenti e adottare le misure previste dalla legge per garantire sicurezza, ordine pubblico e tutela del decoro della zona.