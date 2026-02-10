Sanremo, rissa e violenze in un bar di via Galilei: due denunciati, feriti, coltello e scattano Dacur e Daspo

Come anticipato nei giorni scorsi, sono stati denunciati i due italiani di 45 e 34 anni per una lunga serie di reati: minacce e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto d’armi. L’allarme è scattato dopo numerose chiamate al 112, che segnalavano una lite degenerata. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo sono arrivati rapidamente sul posto trovando una folla di persone attorno a una donna straniera a terra, tremante ma cosciente, mentre il titolare del locale, con evidenti segni di percosse al volto, ha raccontato di essere stato aggredito da due uomini.

Uno dei due è stato rintracciato poco distante ed è stato trovato in possesso di un coltello. Dagli accertamenti è emerso che, circa mezz’ora prima, aveva danneggiato il bar rompendo una vetrata, sedie e altro materiale. Il secondo aggressore, rimasto sul posto, ha tentato nuovamente di colpire il titolare, scagliando una sedia del dehors contro le vetrate, nonostante la presenza della Polizia. Gli agenti hanno cercato di riportare la calma, ma l’uomo ha continuato a inveire anche contro di loro. Anche il primo aggressore ha mantenuto un atteggiamento ostile e, per contenere entrambi, i poliziotti sono stati costretti a utilizzare mezzi di coercizione fisica. Negli uffici di Polizia i due hanno proseguito con comportamenti provocatori; durante i controlli, uno di loro è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti, venendo segnalato all’UTG – Prefettura di Imperia.

Il bilancio dei feriti parla di 15 giorni di prognosi per il titolare del locale e 5 giorni per la donna, intervenuta in sua difesa. Anche uno degli aggressori ha riportato ferite, con la perdita parziale del lobo di un orecchio, “verosimilmente strappato a morsi durante la colluttazione”. Alla luce della gravità dei fatti, il Questore di Imperia ha disposto per entrambi il D.A.C.U.R. (divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento) per due anni, dalle 18 alle 4 del mattino. Per l’uomo trovato con il coltello è scattato anche un D.A.S.P.O. fuori contesto di un anno, con divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche.