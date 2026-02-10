Bimba di due anni muore in casa a Bordighera, interrogativi sulla causa del decesso (Foto)

Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. La morte della bimba di due anni, avvenuta ieri mattina nella sua abitazione, a Bordighera, ha, infatti, lasciato increduli gli abitanti della città delle palme. Una vicenda che apre interrogativi su cosa sia davvero successo tra le mura della casa situata a Montenero.

La mamma della bimba, M. A., ha raccontato ai carabinieri che la figlia sarebbe caduta nei giorni scorsi ma visto che stava bene non l'ha portata subito al pronto soccorso. Ieri mattina, però, qualcosa non andava e così ha chiamato il 118. Sul posto sono tempestivamente intervenuti un'automedica Alfa3 e un'ambulanza della Croce Rossa Bordighera ma, purtroppo, la bimba era già morta. "Quale accuse? Si tratta di una caduta accidentale della bambina e del fatto che la signora non abbia prestato subito i soccorsi" - dice Laura Corbetta, l'avvocato della mamma della bimba - "La signora, però, ha raccontato che subito non era una situazione preoccupante visto che la bimba stava bene. Fino alla sera prima non aveva, infatti, notato segni diversi nella bambina rispetto agli altri giorni".

La versione rilasciata dalla madre, interrogata dai carabinieri, però non convince e così la donna, ieri sera, è stata arrestata per omicidio preterintenzionale. "La signora è in stato di fermo. Ci sarà l'udienza di convalida giovedì" - conferma l'avvocato - "Abbiamo fatto richiesta di collocazione domiciliare presso la residenza dei genitori della signora visto che ha altri tre figli. E', però, ancora in fase di valutazione da parte del magistrato che sta aspettando ulteriori elementi e accertamenti di indagine per poter decidere".

L'accusa è caduta solo sulla madre visto che il padre della bimba al momento si trova in carcere. "Era già in corso un'udienza per l'affidamento e il mantenimento dei figli visto che la signora li ha praticamente cresciuti da sola sia affettivamente che economicamente" - afferma l'avvocato difensore.

La ricostruzione dei fatti raccontata dalla madre della bimba sembra, infatti, avere delle falle, soprattutto in seguito alla relazione rilasciata dal medico legale in cui pare siano stati evidenziati numerosi traumi volontari sulla bimba, alcuni dei quali probabilmente causati da oggetti contundenti. La Procura ha così disposto l’autopsia sulla salma per aver risposte più esaustive su quanto sia davvero accaduto. Intanto continuano le indagini dei carabinieri che, ieri, hanno setacciato l'abitazione in cerca di indizi rivelatori.