Bambina morta a Bordighera, arrestata la madre: per il medico legale traumi volontari e colpi con oggetti

E’ stata arrestata per omicidio preterintenzionale, M.A., la madre della bambina, Beatrice, trovata morta questa mattina nella sua abitazione sulle alture di Bordighera, nella zona di Montenero. La donna, ascoltata per tutta la giornata dai Carabinieri nella caserma di Bordighera, ha negato tutti gli addebiti, evidenziando che la bimba sarebbe caduta nei giorni scorsi ma stava bene.

Questa mattina, dopo un peggioramento, la madre ha chiamato il 115 chiedendo l’arrivo di un’ambulanza ma, purtroppo, era troppo tardi. I Carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno arrestato la donna che, in serata andrà ai domiciliari, dove il suo avvocato ha chiesto la misura di restrizione. La decisione è stata anche presa dopo che il medico legale, nella sua relazione, parla di numerosi traumi volontari e alcuni fatti con oggetti contundenti.

La donna, 39enne madre di altri tre figli, sarebbe stata smentita anche dall’analisi delle telecamere sui suoi spostamenti. I Carabinieri, comunque, proseguono le indagini.