Cartello minaccioso all’ingresso di Borello: cresce la paura dei residenti dopo i furti nelle frazioni di Sanremo

“Hei, voi che rubate, qui siamo tutti cacciatori e abbiamo i fucili pronti… Occhio!”. Questo il testo di un cartello apparso questa mattina all’ingresso della frazione di Borello a Sanremo. Al momento non è dato sapere chi lo ha esposto ma, ovviamente, non è da escludere che siano i molti residenti impauriti dai numerosi furti all’interno delle abitazioni dell’entroterra della città dei fiori. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, abbiamo più volte evidenziato i furti messi a segno nella frazione di Verezzo e quelli tentati in frazione San Lorenzo.

Anche a Borello si sono registrati due furti nelle villette della zona e, ovviamente, si alza ulteriormente il livello di preoccupazione dei residenti delle diverse frazioni dell’entroterra matuziano. Nelle ultime settimane le forze dell’ordine stanno lavorando, setacciando le diverse zone interessate, mentre, in frazione San Lorenzo e a Verezzo, i residenti si sono organizzati effettuando alcune “passeggiate di controllo” sul territorio.

Il cartello apposto oggi a Borello sarà, ovviamente, oggetto di interesse da parte degli inquirenti, anche e soprattutto per evitare una eventuale escalation di rabbia da parte dei residenti. Nel frattempo l'associazione 'Amici di San Romolo', che raduna i residenti della frazione montana insieme anche a Borello e Bevino, ha chiesto un incontro con il sindaco e le Forze dell'Ordine.