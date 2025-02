Regione, Provincia e Sanremo al convegno sul turismo crocieristico: il trend è in crescita ma mancano gli approdi nell'estremo ponente (Foto)

La settimana festivaliera per Costa Crociere è iniziata questa mattina, con l’arrivo della ‘Toscana’ in rada a Sanremo. Dopo la discesa di moltissimi ospiti della nave, che hanno acquistato la settimana di crociera tra la città dei fiori e il resto del Mediterraneo, con un focus sulla kermesse canora, ha visto nel pomeriggio una tavola rotonda sul turismo crocieristico.

Dall’incontro è emerso un fatto principale, quello che il turismo sulle navi da crociera è quello che continua a crescere da anni, rispetto ad altri, ad eccezione ovviamente del periodo pandemico. E, in Italia sono proprio io porti liguri a primeggiare, con Genova terza solo dietro a Civitavecchia (Roma) e Napoli e con Savona che è sesta dietro a Palermo e Livorno. Gli utenti del settore sono arrivati a 15,3 milioni di crocieristi movimentati con un più 6,9%.

All’incontro odierno sulla Costa Crociere che, oltre alla presenza del comandante della nave, ha visto la partecipazione dell’Amministratore Delegato dell’azienda, Mario Zanetti. Con lui erano presenti, per la Regione il vice Presidente Alessandro Piana e l’Assessore al Turismo Luca Lombardi mentre, per la Provincia il Presidente Claudio Scajola e, per il Comune di Sanremo il Sindaco Alessandro Mager e diversi esponenti del Consiglio comunale.

Curioso il dato presentato sulla richiesta dei crocieristi per la destinazioni minori. Per la città di Sanremo, infatti, è comparsa Bussana Vecchia, il famoso borgo antico di Sanremo, colpito dal terremoto a fine ‘800.

Il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che ha dato il saluto del Comune a Costa e all’incontro pomeridiano, ha così commentato il possibile futuro crocieristico della sua città: “Sanremo si pone nella posizione di ascolto e come fruitore di ottimi suggerimenti, anche se non siamo scalo delle grandi navi. Ma viviamo di un momento di particolare vivacità, visto il progetto di restyling del porto vecchio. Non conosco il nuovo e mi dicono che si stato rivisto per tutti gli stakeholder cittadini ma sicuramente non si potrà far nulla per le navi da crociera a causa di fondali insufficienti”. Si è però persa la filiera delle crociere a Sanremo: “Ricordo da giovane il Corsica Ferries ma sicuramente è proprio il fonale insufficiente la problematica in merito. Noi siamo in attesa del nuovo progetto e, quindi, quando sarà il momento faremo tutte le valutazioni del caso”.

Il presidente della Provincia e Sindaco di Imperia, Claudio Scajola: “Il Festival è importante per la nostra provincia e non solo. Sanremo è Sanremo ma si tratta di un evento importante in Italia e nel Mondo”. Il traffico crocieristico è difficile da intercettare per mancanza di strutture. Il taxi del mare è sempre in un cassetto? “La giornata è sicuramente un’occasione per parlare di questo argomento. Abbiamo bisogno di collegare maggiormente le crociere che passano ed ammirano la costa dal mare e il nostro entroterra che è il più bello della Liguria. Sicuramente dobbiamo organizzare meglio l’accoglienza e lo sbarco dei crocieristi nei nostri porti”. Scajola è anche intervenuto nel corso del dibattito, insieme al Sindaco di Savona, Marco Russo e gli Assessori dei comuni di Genova, Marta Brusone, e di Spezia Pietro Antonio Cimino

Per Scajola: “Sicuramente la Liguria è la porta sul mare per buona parte dell’Europa e dell’Italia. Noi oggi possiamo contare ora, non solo sul settore commerciale, di cui Genova è trainante, ma anche nel settore culturale e ovviamente turistico, nel qualche anche il capoluogo è diventato protagonista. Imperia è invece arrivata alla portualità industriale grazie ad olio e pasta. Ora anche i numeri turistici sono cresciuti notevolmente ma, sicuramente, si deve lavorare alle infrastrutture per poter cogliere questo trend di cui stiamo parlando. Senza dubbio la nostra zona può aiutare nella destagionalizzazione del turismo crocieristico, visto che l’imperiese è storicamente l’area con il clima migliore d’Italia. Dobbiamo fare sistema con Savona, che ha tante navi che fanno scalo, per attirare i turisti anche nella nostra provincia, dove abbiamo un entroterra che fa invidia anche ad altre zone della Liguria”.

Per il vice Presidente della Regione, Alessandro Piana: “I numeri ci dicono che, un turista su sei in Liguria arriva dalle crociere. E questi creano un indotto importante. Sulla scelta delle navi di fermarsi nelle nostre splendide baie, deve essere fatto anche in base ai problemi logistici. Dobbiamo trovare una sintesi importante proprio per l’indotto economico che arriva dalla crocieristica, dobbiamo migliorare le sinergie per mettere a fatto comune questo importante elemento economico”.

Per l’Assessore al Turismo regionale, il sanremese Luca Lombardi, lo stesso argomento trattato dal Sindaco, ovvero l’assenza di una fidelizzazione con le crociere: “Ricordo ancora adesso la prima crociera del gruppo Med che aveva selezionato la nostra città ed aveva sbarcato un buon numero di turisti, soprattutto ‘big spender’. Non è certo semplice intercettare le rotte, soprattutto perché mancano le strutture. La nostra regione sta lavorando da tempo ed è leader della crocieristica a livello italiano e l’esempio è proprio la connessione tra la Costa e Sanremo, per il Festival”.

Per Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere: “L’unione tra noi e Sanremo è una bella consuetudine, in forma diversa a quella degli anni scorsi per un binomio vincente”. E’ il prossimo anno? “Noi continuiamo a pensarci e lo faremo anche per il prossimo anno”. Sanremo non è mai riuscita ad intercettare in modo stabile il turismo crocieristico. Cosa le manca? “Per costruire qualcosa di continuativo si deve fare un piano, per capire quali siano gli obiettivi. Sicuramente la continuità della nostra presenza al Festival può dare uno stimolo e costruire un legame duraturo nel futuro”.

Il convegno ha successivamente visto una serie di argomentazioni legate alle destinazioni turistiche della nostra regione, per le crociere di Costa e non solo. Sicuramente in Liguria sono tre gli hub principali e, purtroppo, manca solo la nostra provincia dove le navi possono avvicinarsi e portare turisti solo tramite i tender. Il porto di Sanremo non ha un fondale adatto alle navi anche se, visto il trend in crescita del turismo crocieristico, servirebbe fare un pensierino per poter lavorare ad un futuro che consenta l’attracco delle ‘signore del mare’.