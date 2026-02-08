Bordighera, primo appuntamento ufficiale per “Bordighera Domani”: avvio della campagna elettorale tra i cittadini (Foto)

Primo momento ufficiale, questa mattina, della campagna elettorale di Bordighera. Come annunciato nelle ultime ore, una delle liste che verrà presentata alle prossime consultazioni amministrative della città delle palme, il gruppo ‘Bordighera domani’ ha ospitato i simpatizzanti e ovviamente chi lo ha creato, alla ‘Casa del caffè’ di corso Italia.

Si è trattato della prima uscita vera e propria, anche se gli incontri tra i creatori della lista si susseguono da diverse settimane. Il gruppo parte dai nove ‘dissidenti’ della precedente amministrazione, ovvero chi ha apposto la firma dal notaio per la decadenza del consiglio comunale e del sindaco Ingenito con la sua amministrazione.

Tra i nomi più noti presenti questa mattina, ovviamente Marzia Baldassarre, Massimiliano Bassi, Barbara Bonavia e Margherita Mariella ma, con loro, anche altri aderenti al gruppo ed un buon numero di simpatizzanti. L’appuntamento di questa mattina, denominato ‘Un caffè con voi’, si ripeterà anche nei prossimi giorni (domani, sempre alle 8, al bar Milleluci) per sentire dalla voce dei cittadini i reali bisogni di Bordighera.

Gli esponenti del gruppo hanno confermato di voler proprio partire dalle basi mentre sono già stati creati alcuni gruppi di lavoro, che stanno operando per i vari settori della città, tra turismo, commercio e molto altro. “Non c’è nessun candidato – ha confermato stamattina Marzia Baldassarre anche a nome degli altri componenti – né per la carica di sindaco e tantomeno per quelle di assessori e aspiranti consiglieri comunali. Siamo aperti a tutte le categorie della città e attendiamo con entusiasmo aiuti e suggerimenti per il futuro di Bordighera”.

Mentre la campagna elettorale entra nel vivo, c’è anche attesa per capire come si muoverà il centrodestra, ovvero se presenterà un suo candidato mentre, al momento oltre a ‘Bordighera Domani’ c’è un altro gruppo che aspira alla creazione di una lista. Si tratta di ‘Bordighera viva’ con il candidato a sindaco Carlo La Vigna oltre ad un altro aspirante alla carica di primo cittadino, l’imprenditore Davide Sattanino.