Elezioni amministrative 2026, spunta una nuova lista: Bordighera Domani (Foto)

"Avanti, con voi". E' lo slogan di Bordighera Domani la nuova lista che si presenterà alle prossime elezioni amministrative della città delle palme.

Un progetto che nasce dall’ascolto, dal confronto e dalla volontà di dare a Bordighera una visione chiara e concreta per il futuro. "Il futuro non si aspetta: si costruisce" - sottolinea la nuova lista - "Con Bordighera Domani prende forma un modo serio di pensare la crescita della città: partire dalle persone, dalla loro voce, dalle loro idee. Ascolto e confronto non come slogan, ma come punto di partenza reale per progettare il cambiamento. Bordighera Domani propone meno decisioni calate dall’alto, più ascolto attivo, affiancata alla competenza e alla concretezza di amministratori esperti".

Una lista che punta a costruire il futuro della città insieme agli abitanti avviando un progettazione corale. "Vogliamo incontrare la città. Parlare con chi come noi, Bordighera la vive ogni giorno: commercianti, albergatori, ristoratori, imprenditori e cittadini. Solo così nascono progetti condivisi, utili e duraturi" - spiegano dal gruppo - "L’obiettivo è avviare una progettazione corale, capace di affrontare le sfide della modernità con risposte precise e realizzabili. La città, del resto, non è un disegno o un diagramma su carta. È un organismo vivo, che respira attraverso chi la abita. Per questo l’intento dei prossimi appuntamenti non è semplicemente 'consultare' ma integrare: far dialogare il vissuto quotidiano dei cittadini con la visione tecnica degli esperti. È da questo equilibrio, tra esperienza e professionalità, che possono nascere idee capaci di resistere al tempo e generare valore per tutti".

Il gruppo, che ieri ha lanciato un video di presentazione sui social, ha deciso di svelare nome e simbolo della lista ma, per ora, resta ancora un mistero chi si presenterà come candidato sindaco. "Il piano d’azione si svilupperà attraverso una serie di incontri tematici, pensati come vere e proprie officine di idee. Riqualificazione degli spazi urbani, mobilità sostenibile, rilancio del tessuto produttivo e commerciale: ogni tema sarà affrontato con un approccio pragmatico trasformando i bisogni reali in interventi concreti" - svela Bordighera Domani che vuole "tradurre le esigenze della città in progetti condivisi invitando commercianti, associazioni e singoli cittadini a sedersi allo stesso tavolo. Non per discutere del passato ma per scrivere insieme il prossimo capitolo della bellissima storia di Bordighera. Perché il futuro non è un’ipotesi lontana. È una scelta che si fa adesso. Insieme".