Sanremo, al via l’8 aprile la riqualificazione del marciapiede nord di piazza Colombo: lavori per due mesi

Partiranno mercoledì 8 aprile i lavori di riqualificazione del marciapiede nord di piazza Colombo, nel tratto compreso tra via San Francesco e via Marsaglia. L’intervento avrà una durata stimata di circa due mesi e sarà suddiviso in due mini lotti, con avvio dal lato di ponente e successivo spostamento verso levante.

“Per permettere l’effettuazione dei lavori e garantire la continuità lavorativa delle attività presenti a bordo marciapiede, piazza Colombo sarà chiusa al traffico e resa pedonale. In tale maniera i dehors potranno essere parzialmente spostati, in modo da lasciare spazio al cantiere senza dover interrompere l’attività di somministrazione all’aperto. La viabilità sarà poi ripristinata alla partenza del lotto due, da metà piazza all’incrocio con via Marsaglia, che non coinvolgerà più le attività con le medesime caratteristiche esterne”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

Durante i lavori, tutti gli ingressi alle attività saranno garantiti grazie alla predisposizione di apposite pedane. La soluzione è stata adottata dopo un confronto con i commercianti della zona, che avevano avanzato specifiche richieste in tal senso. Il progetto prevede la sostituzione completa della pavimentazione, che sarà realizzata con materiali di pregio, in continuità estetica con le vie limitrofe e con le aree già riqualificate nei mesi scorsi. In precedenza, infatti, erano stati completati gli interventi sul marciapiede di ponente, oggi più ampio e funzionale alla percorrenza pedonale.

L’intervento, autorizzato dalla Soprintendenza, è stato firmato dall’architetto Simone Perrone. I lavori sono stati affidati alla ditta Lombardo S.A.S. di Sanremo per un importo complessivo di 140mila euro più IVA. L’opera rientra nel fondo strategico regionale da 500mila euro, ottenuto dalla precedente amministrazione comunale, che ha già finanziato anche gli interventi nei giardini “Sud-Est” e “Falcone e Borsellino” nella zona della Foce.