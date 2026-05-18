Anche il Consiglio comunale di Imperia si mobilita per la sanremese Nessy Guerra: “Nessuna madre deve sentirsi sola”

Anche il Consiglio comunale di Imperia si occupa della delicata vicenda che coinvolge la sanremese Nessy Guerra, bloccata da oltre due anni in Egitto insieme alla figlia Aisha, di appena tre anni, al centro di una complessa controversia familiare e giudiziaria che ha ormai assunto rilevanza nazionale e internazionale. Nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale, Laura Amoretti e Alessandro Savioli hanno presentato un’espressione di sentimento per richiamare l’attenzione dell’aula e delle istituzioni sulla situazione vissuta dalla donna e dalla bambina.

“Di fronte a questa vicenda, ritengo che le istituzioni abbiano un dovere morale prima ancora che politico: non restare indifferenti”, è stato sottolineato durante l’intervento in aula, evidenziando come il tema debba essere affrontato senza divisioni politiche o ideologiche. Nel documento si ribadisce infatti che, quando si parla di tutela dei minori, diritti delle persone e protezione di cittadini italiani all’estero, “non esistono appartenenze politiche o divisioni ideologiche e religiose”, ma soltanto “il dovere forte e solidale delle istituzioni”.

I consiglieri hanno quindi rivolto un invito al sindaco e all’amministrazione comunale affinché anche la città di Imperia possa essere “parte presente e attiva” nella vicenda, manifestando vicinanza a Nessy Guerra e alla sua famiglia e sostenendo ogni iniziativa utile a garantire tutela, protezione e rispetto dei diritti fondamentali di madre e figlia. L’iniziativa si inserisce in un più ampio movimento di attenzione istituzionale nato in queste ore anche in altri comuni liguri. È stato infatti ricordato che nella stessa giornata anche il consigliere comunale sanremese Vittorio Toesca ha rivolto un analogo appello alla propria amministrazione, mentre ulteriori iniziative sarebbero in preparazione in altri territori della Liguria.

“Le istituzioni dimostrano davvero il proprio valore non quando esercitano il potere, ma quando scelgono di essere presenza, tutela e umanità”, conclude il testo letto in aula.