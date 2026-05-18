Tensioni per il 25 aprile, interpellanza in consiglio comunale su cerimonia e Villa Peppina

Le tensioni registrate durante le celebrazioni del 25 aprile approdano in consiglio comunale con un’interpellanza firmata dai consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra di Fratelli d’Italia.

Al centro del documento, quanto accaduto durante la cerimonia istituzionale, dove – secondo quanto riportato dai firmatari – l’esposizione di bandiere ritenute non attinenti al cerimoniale avrebbe generato momenti di forte tensione, culminati con l’abbandono della manifestazione da parte delle associazioni d’arma.

I consiglieri chiedono chiarimenti anche sulle iniziative svolte nel corso della giornata nel parco cittadino di Villa Peppina, dove alcuni collettivi avrebbero organizzato un pranzo sociale e un comizio politico.

Tre i punti sui quali viene sollecitata una risposta formale da parte del sindaco e della giunta: se l’amministrazione fosse a conoscenza delle iniziative e se queste fossero state regolarmente autorizzate; se sia stata concessa l’occupazione di suolo pubblico per il convivio e il comizio pomeridiano; se quanto accaduto abbia leso il decoro e il valore istituzionale della ricorrenza e quali misure si intendano adottare per evitare il ripetersi di episodi analoghi.

Duro il commento del consigliere Antonino Consiglio: "Il 25 aprile è stata una giornata indegna: una ricorrenza nazionale in cui si festeggia l’indipendenza italiana e ci sono stati moltissimi scontri con bandiere che hanno dato una brutta immagine. Ho visto consiglieri e assessori abbandonare la manifestazione e questo è inaccettabile. Chiedo che in futuro sia una festa di unione, senza simboli che non hanno a che fare con la cerimonia".

Alla richiesta di chiarimenti ha risposto il sindaco Alessandro Mager, che ha ricostruito le fasi organizzative della giornata: "Il 25 aprile è una delle date più importanti della nostra storia. Per coordinare le attività il Comune ha incontrato in due riunioni tutte le associazioni, condividendo il programma con l’ANPI e le bande, in un clima cordiale".

Il primo cittadino ha confermato che prima dell’inizio della cerimonia si è verificato "un confronto verbale con alcune associazioni studentesche", dopo il quale le forze dell’ordine hanno scelto di distanziarsi dall’evento. "Pur amareggiato – ha aggiunto – ho ritenuto giusto proseguire con le cerimonie, anche perché è compito del Comune promuovere queste iniziative. Abbiamo rispettato il carattere unitario dell’evento".

Sul punto relativo alle attività pomeridiane, il sindaco ha precisato: "Per quanto riguarda l’uso del palco di Villa Peppina, non risultano autorizzazioni rilasciate dal Comune"

E proprio intorno a Villa Peppina, arriva un'interpellanza esposta da Elisa Balestra in cui viene denunciato lo stato di degrado dell'area.

L'assessore Massimo Donzella ha spiegato che sono in corso di svolgimento dei controlli e delle verifiche per l'area, a partire dal rifacimento del campetto. "Proprio ora è arrivato un nulla osta che stavamo aspettando, stiamo comunque facendo tutti i controlli del caso".