Ventimiglia Futura attacca il sindaco Di Muro: “100 mila euro alla comunicazione mentre la città resta piena di problemi”

Ventimiglia Futura torna ad attaccare l’amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro sul tema dell’utilizzo dei fondi del PNRR, accusando il Comune di aver destinato 100 mila euro alla comunicazione istituzionale mentre la città continua a convivere con numerose criticità quotidiane. Nel comunicato diffuso dal gruppo politico si precisa che “nessuno mette in discussione la necessità di innovare la pubblica amministrazione o di adeguarsi agli indirizzi previsti dal PNRR in materia di digitalizzazione”, ma il nodo centrale resta, secondo Ventimiglia Futura, “il senso delle priorità e l’utilizzo equilibrato delle risorse pubbliche”.

Il movimento contesta infatti la linea difensiva del sindaco, che avrebbe ricondotto il dibattito a un piano esclusivamente tecnico, sostenendo che i fondi PNRR non possano essere utilizzati per asfalti o altre opere pubbliche. Una spiegazione che, secondo gli esponenti dell’opposizione, non affronta però la questione politica di fondo: “È davvero opportuno destinare una cifra così rilevante prevalentemente alla comunicazione, in un Comune che fatica persino a garantire pienamente la normale amministrazione?”.

Nel mirino finiscono le condizioni della città, descritte attraverso una lunga lista di problemi concreti: strade dissestate, manutenzioni insufficienti, criticità nel decoro urbano, servizi lenti e difficoltà nella gestione ordinaria. Una realtà che, secondo Ventimiglia Futura, sarebbe distante dall’immagine proposta attraverso i canali istituzionali. “La modernità di un Comune non si misura dal numero dei canali di comunicazione o dalla qualità grafica delle pagine istituzionali, ma dalla capacità concreta di risolvere i problemi quotidiani dei cittadini”, si legge ancora nella nota.

Il gruppo punta poi il dito contro quella che definisce una comunicazione “fortemente personalizzata”, sostenendo che negli anni ogni iniziativa amministrativa sia stata accompagnata da una promozione costruita attorno all’immagine del sindaco e della giunta. Da qui il timore che la comunicazione istituzionale possa trasformarsi in una forma di “comunicazione politica permanente” finanziata indirettamente con fondi pubblici. Secondo Ventimiglia Futura, inoltre, l’idea di offrire un’immagine moderna della città attraverso la comunicazione digitale rischia di risultare “paradossale”, perché la credibilità di un territorio dipenderebbe soprattutto dalla qualità dei servizi offerti a cittadini, turisti e attività economiche.

La conclusione del comunicato è un duro affondo politico contro l’amministrazione: “I cittadini non chiedono una città raccontata meglio. Chiedono una città amministrata meglio”.