Energia, Berrino replica a Paita: “Critiche infondate, il Governo sta affrontando problemi ereditati e complessi scenari internazionali”

"Le dichiarazioni della senatrice Paita risultano l’ennesimo tentativo di polemica politica privo di una reale analisi del contesto energetico europeo e internazionale. Il Governo Meloni ha ereditato una situazione estremamente complessa, frutto di anni di dipendenza energetica dall’estero, di ritardi infrastrutturali e di scelte sbagliate compiute proprio da quei governi sostenuti anche da Italia Viva. L’esecutivo sta invece lavorando con serietà per rafforzare la sicurezza energetica nazionale, accelerare la diversificazione delle fonti, sostenere famiglie e imprese e semplificare le procedure autorizzative per nuovi impianti energetici. Sul Pnrr, inoltre, il Governo ha rimodulato e reso concretamente attuabili molte misure che in precedenza erano rimaste solo sulla carta. Attribuire all’attuale Governo l’aumento dei prezzi dell’energia significa ignorare fattori internazionali evidenti: la volatilità dei mercati, le tensioni geopolitiche e le dinamiche speculative che coinvolgono tutta Europa. Nonostante questo, l’Italia continua a sostenere cittadini e imprese con interventi concreti e responsabili. Piuttosto che diffondere slogan allarmistici, sarebbe utile che chi ha governato in passato spiegasse perché non abbia risolto problemi strutturali che oggi questo Governo sta finalmente affrontando con determinazione". Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.