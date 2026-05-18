Il TAR di Genova mette lo stop al ricorso del Comune di Bordighera contro il commissario ATO: causa improcedibile

Il TAR Liguria ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dal Comune di Bordighera contro il provvedimento del Commissario ad acta dell’ATO Ovest Imperia relativo al trasferimento del servizio idrico integrato a Rivieracqua. La sentenza della Prima Sezione del Tribunale amministrativo regionale riguarda il ricorso promosso dall’amministrazione comunale contro la diffida emessa il 15 giugno 2022 dal Commissario ad acta, con cui il Comune veniva invitato a trasferire personale, reti, impianti e beni strumentali necessari alla gestione del servizio acquedottistico.

Nel provvedimento contestato si disponeva inoltre che il trasferimento avvenisse “ad eccezione degli impianti di depurazione che, allo stato, non risultano in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione”, ritenendo necessari interventi urgenti di manutenzione straordinaria. Nel corso del giudizio, però, il Collegio aveva sollevato un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando al Comune venti giorni di tempo per presentare osservazioni sul punto. Successivamente, il 13 aprile scorso, il Comune di Bordighera ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

I giudici hanno precisato che la rinuncia è stata presentata dopo l’udienza e quindi non poteva determinare formalmente l’estinzione del processo. Tuttavia, il comportamento della parte ricorrente è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della causa.

Per questo motivo il TAR ha concluso dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.