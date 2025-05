Sanremo: il Casinò scommette sul gioco online. Via libera alla gara per la nuova concessione

La Giunta Comunale di Sanremo ha dato il via libera alla partecipazione di Casinò di Sanremo S.p.A. alla procedura telematica aperta indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’affidamento delle concessioni relative all’esercizio dei giochi pubblici a distanza, puntanto a dare continuità all’attività del Casinò nel settore del gioco online.

Secondo quanto relazionato al Comune, la partecipazione alla gara comporterà un impegno economico di 7 milioni di euro da versare all’Agenzia in caso di aggiudicazione della concessione, oltre a un altro milione legato a certificazioni e garanzie fidejussorie. In caso di ottenimento della concessione, la società dovrà anche investire nell'arco dei 9 anni di durata della concessione, un totale di cinque milioni di euro, di cui 1,4 da piazzare già nel primo biennio.

Si tratta di una decisione importante anche a fronte dei margini di contribuzione positivi derivanti dall’attività online svolta negli ultimi anni, con proiezioni economiche favorevoli anche per il futuro, come evidenziato dalle analisi più recenti effettuate, che danno buoni valori per quanto ottenuto nel 2023 e nel 2024.

La decisione della Giunta si basa anche sulla convenzione vigente tra Comune e Casinò, che riconosce al Comune l’autorità di autorizzare nuove attività di gioco, compresi i giochi a distanza, previo rispetto delle normative statali.

La palla passa ora al Casinò, che potrà procedere a predisporre la documentazione necessaria per partecipare alla procedura. Questa operazione rappresenta una tappa strategica per il rilancio dell’offerta digitale del Casinò e, indirettamente, anche per il consolidamento delle finanze comunali.