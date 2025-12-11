Sanremo, 340mila euro di contributi per sostenere le famiglie nel pagamento della Tari

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato una nuova misura di sostegno destinata ai residenti in difficoltà economica per il pagamento della TARI 2025. Con la delibera n. 444 del 3 dicembre 2025, l’amministrazione ha definito i criteri per l’erogazione dei contributi a ristoro delle spese sostenute per la tassa rifiuti, finanziati attraverso l’avanzo vincolato del 2024 già destinato alle agevolazioni tariffarie.

Il contributo non sarà applicato direttamente come riduzione della TARI, ma verrà riconosciuto come rimborso a seguito dell’istruttoria dei Servizi Sociali. Potranno accedere al beneficio i nuclei familiari residenti a Sanremo, intestatari di un’utenza TARI per un immobile non appartenente alle categorie catastali di pregio e non proprietari di una seconda abitazione. Tra i requisiti anche un valore ISEE 2025 fino a 9.530 euro, esteso fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico, oltre alla presentazione della ricevuta di pagamento almeno della prima rata TARI.

L’importo del contributo coprirà l’intera quota della prima rata già versata. Presentando anche il pagamento della seconda rata, sarà riconosciuto un ulteriore rimborso pari al 25% della spesa, raggiungendo così una copertura complessiva del 75% dell’importo totale della TARI. In caso di pagamento integrale della tassa, gli aventi diritto riceveranno direttamente un contributo pari al 75% dell’intero ammontare.

“Si tratta di contributi che saranno erogati a famiglie in condizioni economiche e sociali fragili, per le quali sono riscontrate da parte del Settore Servizi Sociali oggettive problematiche nell'effettuare il pagamento del tributo Tari. Queste risorse comunali sono infatti destinate all’aiuto delle persone in stato di bisogno”, ha spiegato il vicesindaco Fulvio Fellegara.

I criteri per l'accesso al contributo sono:

Prossimamente verranno comunicate le modalità per richiedere l'accesso al contributo.