Cronaca | 10 dicembre 2025, 18:41

Gazebo di Forza Italia a Bordighera, Zagni: "Ho fatto un contro-esposto"

"Al sindaco è mancata la maggioranza e poi ha tolto le deleghe a un mio assessore. L'unica cosa da fare ora è un tavolo politico", dice il vice coordinatore cittadino di FI

"Ho fatto un contro-esposto rilasciando una cronistoria di tutto quello che è accaduto" - dice il vice coordinatore cittadino di Forza Italia Marco Zagni in merito al caso del gazebo di Forza Italia a Bordighera.

Il sindaco Vittorio Ingenito ieri ha, infatti, annunciato in apertura del consiglio comunale di aver depositato a Zagni un esposto alla Procura per "dichiarazioni mendaci" e così Marco Zagni, questa mattina, si è recato in caserma per depositare, a sua volta, un esposto. "Ho detto la mia versione" - fa sapere Zagni - "Non mi sono mai permesso di dire cose contro di lui ma lui si è permesso di fare il mio nome in un consiglio comunale e questo verrà valutato nelle sedi opportune".

"Tutto quello che so l'ho appreso dai giornali, non sono mai stato convocato o chiamato dal sindaco, non ho mai avuto una spiegazione" - afferma Zagni - "Questa situazione incresciosa che si è venuta a creare mi dispiace perché Forza Italia è nella maggioranza e abbiamo sempre lavorato per la coalizione e la maggioranza. Noi siamo la maggioranza, perciò, non capisco questa cosa. Mi sono preso un esposto senza capirlo e così oggi ho presentato un contro-esposto".

"Mi dispiace molto perché quello di ieri sera era un consiglio molto importante, che forse, in un certo senso, è stato strumentalizzato, perché si doveva parlare di bilancio. Non si è neanche riusciti a discutere uno dei punti dell'ordine del giorno" - dichiara Zagni - "Al sindaco è mancata la maggioranza, lo abbiamo visto ieri sera e poi ha tolto le deleghe a un mio assessore. Mi sembra giusto porsi un po' di domande. L'unica cosa da fare ora è un tavolo politico, incontrarci e valutare bene insieme alla coalizione".

 

Elisa Colli

