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Cronaca | 15 marzo 2026, 11:11

Frana a Dolceacqua, tratto messo in sicurezza: strada riaperta (Foto)

La strada era stata chiusa per consentire l'intervento di messa in sicurezza

Frana a Dolceacqua, tratto messo in sicurezza: strada riaperta (Foto)

E' stata riaperta la strada coinvolta da una frana, causata nella notte dal maltempo, a Dolceacqua.

Si è, infatti, svolto l'intervento di messa in sicurezza. "La strada è stata messa in sicurezza e, perciò, è stata riaperta" - fa sapere l'Amministrazione comunale.

Sul Borgo dei Doria, a causa della perturbazione che si è abbattuta sulla nostra provincia, sono, infatti, caduti 97 millimetri di pioggia che hanno così generato uno smottamento sulla strada privata di San Martino. Il tratto di strada coinvolto era stato, dunque, temporaneamente chiuso in mattinata per ragioni di sicurezza, in attesa dell'intervento necessario alla messa in sicurezza, che ora si è concluso e, perciò, tutto è tornato alla normalità.

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Elisa Colli

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