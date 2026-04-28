Imperia, protocollo tra Questura e WhiteDove: più prevenzione e recupero contro la violenza domestica

La Questura di Imperia rinnova e rafforza il proprio impegno nella lotta alla violenza domestica e agli atti persecutori attraverso la firma di un protocollo d’intesa con il C.U.A.V. “WhiteDove”, rappresentato dalla presidente Silvia Baudrino. L’accordo si inserisce in una strategia più ampia che punta a potenziare la prevenzione e la tutela delle vittime, rendendo sempre più efficace il coordinamento della rete territoriale. In questo contesto, la Questura assume un ruolo centrale, promuovendo azioni concrete non solo di contrasto, ma anche di prevenzione.

Il centro WhiteDove ha già attivato progetti specifici rivolti agli autori di violenza, uomini e donne, offrendo percorsi di trattamento sia individuali che di gruppo. L’obiettivo è chiaro: sviluppare una piena consapevolezza delle responsabilità e del disvalore sociale dei comportamenti violenti. Le attività sono seguite da un’équipe multidisciplinare di professionisti specializzati, in grado di accompagnare i partecipanti in un percorso strutturato di cambiamento e recupero. Grazie al protocollo, la Divisione Anticrimine informerà i soggetti destinatari dell’ammonimento del Questore sulla possibilità di rivolgersi al centro. Qui saranno avviati programmi di intervento mirati al recupero, con l’obiettivo di contrastare in modo sempre più incisivo fenomeni come violenza domestica, violenza di genere e stalking.

L’intesa si inserisce inoltre nel solco delle novità introdotte dalla Legge 24 novembre 2023 n. 168, che ha rafforzato gli strumenti normativi in materia. Tra queste, la possibilità per l’autore di violenza di chiedere la revoca dell’ammonimento dopo tre anni, previa verifica della partecipazione a percorsi di recupero presso enti abilitati. Con questa iniziativa, la Questura di Imperia conferma la propria determinazione nel costruire un sistema integrato di prevenzione, capace di intervenire non solo sulle conseguenze, ma anche sulle cause della violenza, promuovendo responsabilità, consapevolezza e cambiamento.