Arma di Taggia: parto in ambulanza durante il trasporto in ospedale, la bimba aveva fretta di nascere

Momenti di grande emozione questa mattina ad Arma di Taggia, dove una donna di 30 anni ha dato alla luce una bambina a bordo di un’ambulanza durante il trasferimento verso l’ospedale di Sanremo. L’intervento è stato gestito inizialmente dal mezzo di soccorso di base della Croce Verde di Arma, successivamente supportato dall’automedica. Durante il trasporto, le condizioni della paziente hanno richiesto un intervento urgente: il parto è avvenuto direttamente all’interno del mezzo di soccorso.

La neonata e la madre sono state successivamente affidate alle cure del personale sanitario dell’ospedale di Sanremo, dove sono arrivate in buone condizioni generali per ulteriori accertamenti e monitoraggio. Il lieto evento ha sorpreso i soccorritori, che hanno assistito a un momento tanto delicato quanto straordinario, conclusosi positivamente grazie alla tempestiva gestione dell’emergenza.