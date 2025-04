Sanremo: ecco il nuovo Cda della Casinò Spa, ieri l'assemblea e la prima 'uscita' di Giuseppe Di Meco presidente (Foto e Video)

Da ieri pomeriggio il Casinò di Sanremo ha un nuovo Cda. Con la conferma di Sonia Balestra entra in qualità di presidente Giuseppe Di Meco e, con lui fa il suo ingresso al posto di Eugenio Nocita, l’ex Consigliere comunale Mauro Menozzi.

Nel tardo pomeriggio il Sindaco Alessandro Mager ha presieduto l’assemblea in qualità di socio unico del Comune matuziano. E’ stato approvato il bilancio, presentato dal presidente uscente Giancarlo Ghinamo, ringraziato dal Sindaco Mager: “E’ un bilancio impeccabile e non finirò mai di ringraziare gli amministratori uscenti – ha detto – in particolare il Dottor Ghinamo che per 10 anni è stato all’interno della casa da gioco. A lui vanno i miei ringraziamenti e di tutta la città”. Quanto è importante il Casinò per la città: “E’ una risorsa molto importante e, in questi anni, ha potuto conseguire utili rilevanti ed una importante quota arriva al Comune che li destina ai bisogni della città. I nuovi componenti del Cda hanno la fiducia mia e dell’Amministrazione e siamo certi che faranno il bene del Casinò”.

Quali sentimenti per Giancarlo Ghinamo, dopo 10 anni: “Sono più che positivi perché si chiude un percorso e lascio la casa da gioco in condizioni ottimali. Oggi abbiamo oltre 22 milioni di patrimonio, che era sotto zero al mio arrivo. Situazione analoga per la posizione finanziaria, oggi di 27 milioni e, 10 fa era negativa. Lascio il Casinò che, per il secondo anno consecutivo ha un bilancio a doppio numero e 8 milioni per il Comune, che ne ha recepiti 100 negli ultimi 10 anni”.

Giuseppe Di Meco torna sulla scena amministrativa matuziana: “Il Casinò, sotto la gestione di Giancarlo Ghinamo – ha detto – ha vissuto anni eccellenti e, anche l’ultimo bilancio ha chiuso con utili impensabili alcuni anni fa. Da parte mia va il ringraziamento a loro che ci lasciano un’eredità su cui poter lavorare. Al momento il Sindaco non ci ha dato nessun indicazione ma, sicuramente, ci siederemo attorno a un tavolo per lavorare al meglio per la casa da gioco e, quindi, per la città”.

Di Meco prende quindi il posto del commercialista Giancarlo Ghinamo, dopo molti anni alla guida del Casinò (è anche amministratore delegato), che lascia un'eredità importante: conti più che a posto, addirittura con un utile netto di 8,4 milioni (12,3 prima delle imposte) nel consuntivo 2024, di cui 5 da far affluire nelle casse del Comune e il resto per aumentare il capitale sociale in vista delle nuove sfide strategiche. Il compenso per la presidenza è di 28mila euro ad esercizio.

Mauro Menozzi, che ha fatto parte della giunta Biancheri, ora rappresenta Anima, la lista più votata alle amministrative del giugno scorso, diretta espressione del sindaco Mager e di tre assessori, in particolare Alessandro Sindoni (tra i fondatori). Ha lasciato lo scranno in Consiglio all'attuale primo dei non eletti, il medico Fabrizio Ferlito. Sonia Balestra rappresenta l'ala progressista ‘aggregata’ dell'amministrazione, nello specifico il movimento Generazione Sanremo che fa capo al vicesindaco Fulvio Fellegara. Il compenso per i consiglieri è di 12 mila euro.