Attualità | 24 dicembre 2025, 10:05

Camporosso, Gibelli: "Il 2026 sarà un anno importante per la nostra città"

"Continueremo a lavorare con impegno per garantire servizi di qualità e la cura del nostro patrimonio comune", dice il sindaco

"Cari concittadini, è per me un enorme piacere augurare a tutti voi un Natale felice e soprattutto sereno. Siamo alla fine dell’anno, un momento in cui è giusto fare qualche bilancio ma anche guardare al futuro con fiducia e speranza, pensando a quanto abbiamo programmato e a ciò che vogliamo realizzare insieme" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

"Il 2026 sarà un anno importante per la nostra città: partirà il servizio del nuovo nido d’infanzia di Camporosso Mare e termineranno i lavori della nuova scuola dell’infanzia e primaria di Camporosso Centro" - svela il primo cittadino - "Ci auguriamo, inoltre, di concludere i lavori dello scolmatore di via Turistica e di avviare il nuovo sistema di videosorveglianza cittadina, per aumentare la sicurezza sul nostro territorio. Abbiamo in programma anche altre opere e continueremo a lavorare con impegno per garantire servizi di qualità e la cura del nostro patrimonio comune".

"Desidero, infine, ringraziare tutti coloro che ogni giorno si adoperano per il nostro Comune: il personale comunale, le associazioni del territorio, le forze dell’ordine, i volontari civici e tutta la cittadinanza, sempre vicina all’Amministrazione comunale, anche nei momenti più complessi" - conclude Gibelli - "Grazie di cuore a tutti. Auguro a voi e alle vostre famiglie buone feste e un felice anno nuovo".

