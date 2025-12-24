Camporosso, Gibelli: "Il 2026 sarà un anno importante per la nostra città"

"Cari concittadini, è per me un enorme piacere augurare a tutti voi un Natale felice e soprattutto sereno. Siamo alla fine dell’anno, un momento in cui è giusto fare qualche bilancio ma anche guardare al futuro con fiducia e speranza, pensando a quanto abbiamo programmato e a ciò che vogliamo realizzare insieme" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

"Il 2026 sarà un anno importante per la nostra città: partirà il servizio del nuovo nido d’infanzia di Camporosso Mare e termineranno i lavori della nuova scuola dell’infanzia e primaria di Camporosso Centro" - svela il primo cittadino - "Ci auguriamo, inoltre, di concludere i lavori dello scolmatore di via Turistica e di avviare il nuovo sistema di videosorveglianza cittadina, per aumentare la sicurezza sul nostro territorio. Abbiamo in programma anche altre opere e continueremo a lavorare con impegno per garantire servizi di qualità e la cura del nostro patrimonio comune".