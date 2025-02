Ventimiglia, alunni delle 'Biancheri' trasferiti nel nuovo centro per anziani (Foto e video)

Alunni delle 'Biancheri' trasferiti nel nuovo centro per anziani di Ventimiglia. Alcune classi dell'istituto comprensivo questa mattina sono state trasferite momentaneamente nella struttura, appena conclusa, realizzata vicino all'ex Gill in via Vittorio Veneto, che viene così inaugurata.

Il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta hanno fatto un sopralluogo, all'inizio della giornata, insieme ai tecnici del Comune, al professor Pierfrancesco Musacchia e alla polizia locale per verificare la nuova collocazione degli alunni. "Utile e doveroso essere in questo primo giorno di trasferimento" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Ai ragazzi, ai loro insegnanti e al personale scolastico abbiamo chiesto un sacrificio perché stiamo facendo dei lavori importanti di adeguamento sismico nell'edificio Biancheri. Abbiamo gestito il trasferimento credo nel migliore dei modi, con condivisione, sopralluoghi e buonsenso".

Nuove aule, perciò, per gli studenti delle 'Biancheri' in attesa che si concludano i lavori previsti nel presso scolastico. "Ringrazio tutta l'organizzazione: la dirigenza scolastica, il professor Musacchio, gli operai comunali, la cooperativa" - sottolinea il vicesindaco Marco Agosta - "In due giorni abbiamo fatto un trasferimento non indifferente".