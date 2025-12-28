 / Attualità

Ventimiglia, reti di contenimento a San Secondo: al via i lavori di messa in sicurezza

Possibili interruzioni del transito veicolare

Al via i lavori di posa e messa in sicurezza delle reti di contenimento in via San Secondo a Ventimiglia. L'intervento è previsto lunedì 29 e martedì 30 dicembre nel tratto compreso tra via Bandette e il condominio “La Torre”.

"Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza e garantire l’incolumità dei presenti, in entrambe le giornate potranno verificarsi temporanee interruzioni del transito veicolare lungo la via interessata" - comunicano dal Comune.

"Si invita la cittadinanza alla massima attenzione e collaborazione" - dicono dal Comune - "Ci scusiamo per eventuali disagi".

Elisa Colli

