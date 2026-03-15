Vallecrosia cambia volto, nuovo look per centro cittadino e spiagge. Perri: "Investimento da circa 170mila euro" (Foto)

Per quanto riguarda il centro cittadino , il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada insieme all'esperienza del consigliere incaricato al vede pubblico Rocco Noto si sono impegnati nella ricerca di nuove e moderne fioriere che andranno a sostituire gli attuali contenitori in cemento, ormai privi di attrattiva e valorizzazione floreale. " Le nuove fioriere, alte circa un metro e con un diametro di 90 centimetri, saranno illuminate a Led, così da creare effetti di colore e luminosità nelle ore serali" - spiega il vicesindaco Cristian Quesada - "Ospiteranno diverse tipologie di fiori e piante per offrire un’immagine più curata, elegante e di qualità del centro urbano, portando colore e profumi. Il progetto partirà con l’installazione di 70 nuove fioriere entro la fine di aprile con l’obiettivo di proseguire progressivamente verso un’arredo urbano omogeneo e coordinato in tutta la città. Si tratta di un prodotto scelto e disegnato esclusivamente per la nostra città".

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Perri, prosegue, perciò, il percorso di riqualificazione e valorizzazione di Vallecrosia. "Un importante intervento che interesserà sia il centro cittadino sia il litorale, per un investimento complessivo di circa 170mila euro" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "Si tratta di un progetto ampio, pensato per migliorare il decoro urbano, la qualità degli spazi pubblici, i servizi a disposizione di cittadini e turisti e, allo stesso tempo, rafforzare l’identità visiva della città".

Importanti novità vi sono anche per le spiagge libere, che si preparano a cambiare volto in vista della prossima stagione estiva. "L’intervento prevede la sostituzione completa delle docce con 20 nuove docce, la realizzazione di oltre 400 metri lineari di passerelle per garantire maggiore accessibilità alle persone con disabilità e alle famiglie con passeggini e il posizionamento di 20 nuovi spogliatoi con accesso disabili sulle spiagge libere, per offrire a cittadini e turisti un servizio utile e funzionale" - dichiara il sindaco e assessore al demanio, Fabio Perri - "Un elemento distintivo del progetto sarà rappresentato dal tema dei colori: ogni spiaggia avrà un proprio colore identificativo, che verrà ripreso nelle docce, nelle passerelle e negli spogliatoi. Una scelta che non risponde soltanto a criteri estetici ma anche funzionali, perché consentirà una più semplice identificazione dei diversi tratti di spiaggia, rendendo più immediate e precise anche eventuali indicazioni in situazioni di emergenza, ad esempio per l’arrivo dei mezzi di soccorso. Questo percorso di riconoscibilità visiva sarà ulteriormente esteso alle bandiere lungo la passeggiata a mare e sarà accompagnato da un progetto dedicato al nome delle spiagge libere, che nascerà attraverso un percorso partecipato con il coinvolgimento delle scuole e dell’assessore Muratore".

“Vallecrosia sta cambiando: cambia immagine, cambia qualità, cambia identità. È questo l’impegno che ci siamo assunti fin dal primo giorno della campagna elettorale: intervenire con servizi concreti e opere importanti, capaci non solo di migliorare la vivibilità della città ma anche di rafforzarne il carattere e l’identità”, sottolinea l’Amministrazione comunale che conferma così la volontà di proseguire con determinazione un programma di interventi che "guarda al presente e al futuro della città con l’obiettivo di rendere Vallecrosia sempre più accogliente, moderna, funzionale e riconoscibile".