Sanremo, il 23 giugno torna il Consiglio comunale: cimiteri, scuole e sicurezza stradale tra i temi in agenda

Scelta la data dell'assise di giugno della città dei fiori: è stata convocata per martedì 23 giugno una nuova seduta del Consiglio comunale di Sanremo, con un ordine del giorno che affronta temi amministrativi e questioni di forte impatto sul territorio. Tra i principali punti in discussione figura la revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, oltre all'affidamento in house providing ad Amaie Energia e Servizi Srl del servizio cimiteriale comunale. Su questo fronte sarà sottoposta all’aula l’approvazione delle relazioni tecniche e dello schema del contratto di servizio.

Sempre in ambito cimiteriale, il Consiglio sarà chiamato a esaminare anche le modifiche al regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, con l’approvazione e l’adozione del testo aggiornato. Non mancheranno le interpellanze. La prima, presentata dai consiglieri Marco Damiano e Monica Rodà, punta l’attenzione sulle condizioni generali di piazza San Pietro e del parcheggio antistante la scuola materna ed elementare. Nel documento si segnalano buche, crepe diffuse, cedimenti del manto asfaltato e avvallamenti, situazioni ritenute potenzialmente pericolose per cittadini e automobilisti. Un'altra interpellanza riguarda via della Repubblica e la nuova rotonda di San Martino, presentata da Fratelli d'Italia.

Un secondo intervento arriverà invece dal gruppo di Fratelli d’Italia e riguarderà l’ipotesi di chiusura della scuola di Poggio. Una prospettiva che, secondo i firmatari, rischierebbe di compromettere la possibilità di accogliere tutte le richieste di iscrizione, con conseguenti disagi per le famiglie del territorio. La seduta si preannuncia quindi particolarmente articolata, con temi che spaziano dalla gestione dei servizi pubblici alle criticità infrastrutturali e scolastiche.