Mare 'rosso' stamattina a Santo Stefano al Mare: situazione tornata normale ma il sindaco mantiene il divieto di balneazione (Foto)

L’allarme è rientrato ma il sindaco Marcello Pallini, che sta seguendo da questa mattina la situazione, ha mantenuto il divieto di balneazione nell’area che stamane si presentava con il mare ‘rosso’, probabilmente per un colorante alimentare utilizzato in campagna e scaricato nelle acque bianche.

Solo le analisi che saranno fatte domani dopo che è stato disposto il campionamento dell’acqua colorata, potranno confermarlo. Saranno svolte le indagini del caso per risalire al ‘buontempone’ che ha scaricato il colorante nelle acque bianche.

Come si vede dalle foto la situazione è tornata alla normalità.