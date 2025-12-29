Scooter contro un albero ai Piani: un morto e un ferito gravissimo

Un pomeriggio finito nel sangue ai Piani. Intorno alle 17 si è verificato un drammatico incidente stradale in corso Allende, dove uno scooter con due persone a bordo è finito improvvisamente fuori controllo, schiantandosi violentemente contro un albero a bordo carreggiata.

L’impatto è stato estremamente violento, tanto che il mezzo ha preso fuoco quasi istantaneamente. Le fiamme hanno avvolto lo scooter in pochi secondi, rendendo particolarmente difficili le prime operazioni di soccorso. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente: la Polizia Stradale sta effettuando i rilievi per stabilire se all’origine della perdita di controllo vi siano stati un malore, un guasto meccanico, una manovra improvvisa o l’alta velocità.

Il bilancio è tragico. Wahid Ait Mbarek, una delle due persone a bordo, è morto sul colpo: nonostante il rapido intervento dei sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato direttamente sul posto. La seconda persona coinvolta, rimasta gravemente ferita, è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Croce Bianca di Imperia e il mezzo di Soccorso Avanzato della Croce d’Oro. Sono stati inoltre attivati l’elicottero Drago da Genova e il Grifo 01 da Villanova d’Albenga. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, mentre la Polizia Stradale ha disposto la chiusura totale del tratto di strada per consentire i rilievi tecnici.