La truffa arriva dalla Bulgaria: questa volta vittima la Riviera Trasporti e i suoi utenti con un falso gruppo Facebook

Le fake news impazzano sul web così come le offerte ‘farlocche’. I rischi maggiori, ovviamente, arrivano dalle mail e dai social network.

Questa volta è Facebook a proporre un fantomatico gruppo denominato ‘Trasporto pubblico a Sanremo’. Due follower e appena nato sul gruppo viene pubblicizzata una promozione di Riviera Trasporti che, per festeggiare il suo 50° anniversario, offre ai residenti una tessera di trasporto in edizione limitata.

In pratica si potrebbero effettuare corse per sei mesi a soli due euro. “Vincete un nuovo abbonamento e utilizzate tutti i tipi di trasporto a Sanremo e dintorni senza restrizioni a soli 2 euro per 6 mesi” è scritto sul gruppo dove viene evidenziato che sono a disposizione 1.000 tessere. Viene anche pubblicizzata una fantomatica carta 'Go', con tanto di foto dei mezzi RT, ma è ovviamente una truffa.

Il problema è che per ‘vincere’ bisogna cliccare su un link che porta ad un sito scritto in cirillico, che arriva dalla Bulgaria dove, cliccando, si rischia di consegnare i propri dati a chissà chi. Come sempre raccomandiamo la massima attenzione.